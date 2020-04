Procuraduría pide a la población a no ingerir bebidas alcohólicas adulteradas

Ante las recientes muertes de varios ciudadanos registradas recientemente en el país durante el actual período de cuarentena, presumiblemente por ingerir clerén y otras bebidas alcohólicas adulteradas de fabricación artesanal, la Procuraduría General de la República (PGR) hizo un llamado a la ciudadanía a no ingerir ese tipo de bebidas porque pone en peligro la salud y la vida de las personas.

La PGR enfatizó en que ese tipo de bebidas, sin ningún control sanitario, no están autorizadas para el consumo humano, al tiempo de indicar además que su fabricación está prohibida por las leyes dominicanas.

En ese sentido, advirtió a las personas que se dedican a la fabricación de esas bebidas, que dijo pueden ocasionar desde hinchazón, ceguera y finalmente hasta la muerte, están violando la Ley General de Salud No. 42-01, la Ley de Alcoholes No. 243-68 y a la Ley No. 17-19 sobre Erradicación del Comercio Ilícito, el Contrabando y la Falsificación de Productos Regulados.

Sobre las muertes presumiblemente por consumo de alcohol adulterado, la PGR informó que procederá a hacer los exámenes científicos forenses demostrables a los cuerpos para establecer las causas reales de las muertes de esos ciudadanos y dijo que una vez se haya determinado las causas de su fallecimiento, en caso de que se determine su vinculación con las bebidas prohibidas, procederá a llevar a cabo una investigación penal a los fines de identificar a los posibles fabricantes de dichas bebidas, quienes serán procesados judicialmente como establece la ley.

Señaló que en este caso se trata de una producción y distribución de las bebidas de manera irregular, que no cumple con ningún tipo de revisión ni de los parámetros establecidos en las leyes vigentes en la República Dominicana.

La PGR expresa en el comunicado de prensa a través del cual ofreció la información, que la situación sanitaria que vive el país por la pandemia del coronavirus (COVID-19), afecta a toda la ciudadanía, por lo que llamó a acogerse a las medidas preventivas establecidas por las autoridades durante el período de cuarentena para contrarrestar la propagación de la mortal enfermedad, evitando las actividades grupales y festivas.