ProDominicana reconoce a diez inversionistas



El Centro de Exportación e Inversión (ProDominicana), entregó a 10 empresas el “Reconocimiento a la Inversión Extranjera Directa 2025; en un acto que encabezó el presidente Luis Abinader, quien informó que el país recibió en 2024 US$4,523 millones en capital foráneo y US$2,893 millones entre enero y junio de este año y que al cierre de este 2025 serían US$4,860 millones.

Las empresas que fueron reconocidas son Jcdecaux Dominicana, en la categoría Comercio de Servicios; Kinnox, en Industria; Corporación Avícola y Ganadera Jarabacoa (Pollo Cibao) en Agroindustria; Eaton Corporation, en Zonas Francas; The St. Regis Cap Cana Resort, en turismo; Mapfre, en Finanza; Claro Dominicana, en Telecomunicaciones; AES Dominicana, en Energía; Rannik, en Logísticas; Grupo Velutini., en Inmobiliaria y DP World Caucedo en Inversión Sostenible.

El acto se llevó a cabo en el auditorio del Banco Central en presencia de la directora de ProDominicana, Biviana Rivero y de los ministros Joel Santos, Víctor Bisonó y Limbert Cruz.

“Gracias a quienes han confiado en la República Dominicana como tierra fértil para sembrar futuro, generar riqueza e impulsar transformación”, expresó el presidente Abinader al pronunciar un discurso en el acto.

Sostuvo que “invertir en nuestro país es sembrar en tierra fértil, es apostar por un presente sólido y un futuro imparable”.

Calificó como “récord histórico el alcanzado en IED en el país”, ya que en 2024, República Dominicana recibió US$4,523 millones en inversión extranjera directa y que en el primer semestre de 2025, ya se han acumulado US$2,893 millones, proyectando superar los US$4,860 millones al cierre del año, “encadenando cuatro años consecutivos de cifras récords”.

Víctor Bisonó, ministro de Industria y Comercio, refirió que “en los últimos cinco años, la IED ha crecido de manera sostenida en República Dominicana, que se consolida como uno de los principales destinos del Caribe, gracias a la confianza de los inversionistas en nuestro país”.

Valoró la importancia de la estabilidad, reglas claras y un entorno confiable para quienes deciden invertir en territorio dominicano.

Biviana Riveiro, directora de ProDominicana, sostuvo que el país es destino de oportunidades, confianza y crecimiento y está consolidada como el principal destino para las inversiones en la región.

Explicó que la reinversión de utilidades fue US$1,668 millones en 2024, un 36.9 % del total de la IED, “lo cual constituye una clara señal de la confianza y el compromiso de los inversionistas con el clima de negocios y la estabilidad de la economía.

Refirió que en los últimos años ProDominicana ha visitado 60 países y ha montada 325 actividades de promoción, captando inversiones en 72 naciones, entre estos de Norteamérica, Europa, Asia, América del Sur, Centroamérica, Oceanía, África y el Caribe.

Carolina Arriagada, de Cities & Collaboration, con sede en Londres, dictó una conferencia en la que trató sobre la importancia de las acciones de asesoría a gobiernos, organizaciones internacionales y al sector privado sobre cómo atraer, crecer y maximizar la inversión como motor del crecimiento económico.

Estuvieron los embajadores de España, Lorea Arribalzaga Ceballos y de Colombia, Darío Villamizar; Patricia Aguilera, de la embajada de Estados Unidos; Daniel Liranzo, del CNZF y Alejandro Peña Prieto, de ASIEX.

También los señores Fémures Vásquez, Jeffry T. Rannik, Luis E. Velutini Manzo, Juan Pablo Escobar Angel, Juan Miguel Curbelo, Manuel Martínez, Edwin de los Santos, Delma González, Andrés Mejía, Carlos Cueto y Laura Santoni.