Productor avícola dice virus deja pérdidas millonarias en sector

Moca

Cerca de un 30% de una producción estimada en 18 millones de gallinas y pollos murió en granjas en los últimos 45 días a causa del virus Necastle, aseguró Ambiórix Cabrera, presidente de la Asociación de Productores Avícolas de Moca y Licey al Medio (Approamoli).

El dirigente avícola reveló que se calculan pérdidas ascendentes a RD$500 millones, desde que la enfermedad comenzó a surtir efecto en las instalaciones avícolas de Las Lagunas, Jábaba, El Aguacate, Cacique y distintas localidades del municipio de Licey al Medio, Santiago.

Cabrera atribuye este brote a que en granjas avícolas de Moca y Licey los pequeños y medianos productores violaron los protocolos establecidos por la Dirección General de Ganadería, al no aplicar las dosis de vacuna adecuadas.

Sin embargo, informó que tanto el Ministerio de Agricultura como Approamoli trabajan a tiempo completo para buscarle una solución rápida al problema, para que el virus no siga expandiéndose hacia otros lugares.

Cabrera dijo, además, que la enfermedad persiste en granjas de la región, porque muchos productores, por querer economizar unos pesos y por falta de conocimiento, no aplicaron las vacunas de manera correcta, “y ahí tenemos el problema”.

Dijo que confía en que la enfermedad será controlada entre tres o cuatro semanas, pero que “se deben establecer normas de bioseguridad sanitaria, para volver a la normalidad”.

Asimismo informó que el virus Newcastle, conocido entre los campesinos como “El dandí ”, está presente en el país desde 1972, y que a través de una rigurosa dosis de vacuna la enfermedad se estaba controlando.

“El virus es uno de los más agresivos de la avicultura, pero es el más fácil de combatir a través de una adecuada y eficaz dosis de vacuna”, explicó.

Cabrera expresó, además, que desde ese entonces muchos productores se descuidaron con la aplicación de las vacunas y la enfermedad resurgió con mayor intensidad.

Reunión con ministro

Hoy en la mañana representantes del sector avícola se reunirán con el ministro de Agricultura, Osmar Benítez, a fin de coordinar las acciones pertinentes para enfrentar los daños causados por el virus Newcastle a las aves de corral. Los productores avícolas están confiados en que el Gobierno auxilie a quienes han sufrido mayores pérdidas.