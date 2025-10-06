Productores y agroindustriales serán distinguidos en la XXXIV Medalla de Honor al Mérito de la ADHA

Productores y agroindustriales serán distinguidos en la XXXIV Medalla de Honor al Mérito de la ADHA

Jonathan Rivera, presidente de la Asociación Dominicana de Hacendados y Agricultores, (ADHA).

La Asociación Dominicana de Hacendados y Agricultores, (ADHA), celebrará el próximo jueves 16 de octubre, en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua, la XXXIV Entrega de la Medalla de Honor al Mérito, uno de los reconocimientos más prestigiosos del sector agropecuario nacional.

El evento contará con la presencia del presidente Constitucional de la República, Luis Abinader Corona, del ministro de Agricultura, Limber Cruz, así como de destacadas personalidades del sector agropecuario, empresarial e institucional del país, reafirmando la importancia de este galardón como espacio de encuentro y valoración al trabajo del campo dominicano.

En esta edición otorgaremos galardones en los renglones de: Cultivo Tabaco, Cultivo Café, Avicultura, Agroindustria, Ganadería de Carne, Hortofrutícola, Cultivo Arroz, Porcicultura, Innovación Agropecuaria, Terminación de Novillos, Ganadería de Leche, Cultivo Cacao.

Jonathan Rivera, presidente de la ADHA, resaltó que este reconocimiento es un símbolo de gratitud hacia quienes impulsan el desarrollo agropecuario del país.

“Con la Medalla de Honor al Mérito rendimos homenaje a los hombres y mujeres que con su esfuerzo, sacrificio y compromiso sostienen la seguridad alimentaria y el crecimiento económico del país. Para la ADHA es un deber y un orgullo destacar el valor del trabajo que engrandece al campo dominicano”, expresó.

La Medalla de Honor al Mérito de la ADHA, se otorga desde 1983 y se ha consolidado como un referente de excelencia en la agropecuaria nacional, distinguiendo a productores, agroempresas, instituciones e innovadores del sector que han aportado al desarrollo agroalimentario del país.

El sector agropecuario dominicano constituye un pilar estratégico de la economía nacional, al ser fuente de empleo, motor de divisas y garante de la seguridad alimentaria de millones de familias.

La innovación en las cadenas de valor y el esfuerzo de productores y agroindustrias han permitido que el campo dominicano se mantenga en constante evolución, contribuyendo de manera decisiva al bienestar social y al desarrollo económico del país.

Sobre la ADHA

Fundada en 1962, la Asociación Dominicana de Hacendados y Agricultores, (ADHA), es la entidad empresarial más antigua del país, con la misión de promover, representar y defender los derechos de propiedad y los intereses del sector agropecuario dominicano.

A lo largo de más de seis décadas, la ADHA ha sido un actor clave en la construcción de políticas públicas y en el impulso de iniciativas que fortalecen la productividad, la sostenibilidad y la competitividad del campo nacional.

