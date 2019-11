Productos bajan precios Mercado Duarte, según mayoristas

Los representantes de los comerciantes mayoristas del Mercado Nuevo, de la Duarte, Luis José Díaz y Santos Suriel, aseguraron que la mayoría de los productos de la canasta básica han disminuido su precio desde la pasada semana.

Díaz manifestó que los productos que han registrado mayor disminución son las papas, plátanos barahoneros, cebolla, ajo criollo y el ajo importado debido a las medidas que han sido implementadas por el Ministerio de Agricultura y por la alta producción de estos rubros.

Indicó que el plátano que se comercializaba, hace unas semanas, por encima de los RD$22 la unidad, ahora se vende desde los RD$13 hasta los RD$15 por unidad.

Sostuvo, además, que las papas tienen un precio de venta de RD$12.50 la libra que antes se vendía alrededor de RD$20, lo que evidencia una notable baja.

“El ajo criollo que estaba a RD$150 está hoy a RD$90 lo que te dice que ha bajado RD$60 en unos días y el importado se está vendiendo a RD$150 y estaba a RD$250”, destacó.

Díaz indicó que la alza en los precios de los productos de la canasta básica que afectan a los consumidores básicamente se visualiza en los comercios detallistas (colmados) quienes elevan el precio para tener un mayor margen de ganancia, por lo que instó a toda la población a comprar directamente en el mercado para que puedan acceder a alimentos más baratos.

“Con motivo a que va a comenzar la producción de cebollas, las importadas también han registrado baja en su precio de venta por libras y por sacos”, dijo.

Los comerciantes destacaron que a partir del pasado jueves todos los precios han registrado una disminución en el precio de venta.

Aseguraron que estos precios se mantendrán en el mes de diciembre y consideraron que de variar no será mucho el margen.

Asimismo, explicaron que muchos camiones de papas están parados en el mercado por no tener a quienes venderles, debido a que la mayoría de las personas percibe que este producto todavía está caro en esa plaza comercial.

“Los clientes no han respondido a estos productos porque creen que están en alza”, resaltó Díaz.