Profesor acusado de violar, agredir y acosar sexualmente a 13 estudiantes, condenado a 10 años de prisión

El Cuarto Tribunal Colegiado de Santiago impuso diez años de prisión contra un profesor procesado por el Ministerio Público bajo los cargos de agresión sexual, acoso sexual, y abuso psicológico y sexual, así como violencia contra la mujer, en perjuicio de 13 estudiantes.

La condena contra José Antonio Grullón Polanco, arrestado en el 2022 a raíz de los testimonios y las correspondientes evidencias de las víctimas, la mayoría menores de edad, fue impuesta por los jueces Rubén Darío Cruz Uceta, Rubén Rodríguez y Yasmín de los Santo

s.La acusación que presentó el órgano investigador se desarrolló a partir del protocolo que el centro educativo puso en marcha, luego de que las víctimas revelaran las constantes agresiones por parte del profesor.

Ocho de las víctimas, con edades entre los 14 y 17 años, redactaron cartas, y las enviaron al departamento de psicología de su escuela, en las que relataban los abusos que sufrían por parte del docente.

El Ministerio Público estuvo representado en audiencia por la fiscal Jenniffer Rodríguez.En su teoría, el órgano investigador sostiene que el profesor, valiéndose de su poder y jerarquía sobre las alumnas, y teniendo control sobre ellas, las acosaba, intimidaba, agredía y abusaba psicológica y sexualmente.

El Ministerio Público demostró que el acusado violentó los artículos 309-1, 330 y 333 del Código Penal dominicano y el artículo 396, literal B y C, de la Ley 136-03 que crea el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.

Además de los diez años de prisión, el tribunal impuso contra el condenado el pago de una multa de $100 mil pesos y, en cuanto a lo civil, una indemnización de 500 mil pesos.