

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) invistió ayer “ Profesor Honorario” a Rafael Sánchez Español, por su amplia trayectoria de cirujano general y aportes a la medicina dominicana.

Su semblanza fue leida por Mario Uffre, decano de la facultad de Ciencias de la Salud quien hizo un recorrido por la vasta trayectoria de Sánchez Español, destacando sus aportes como médico, maestro y su gran calidad humana en un acto realizado en el Salón del Consejo Universitario encabezado por su rector Editrudis Beltrán, miembros del consejo universitario y autoridades de la academia estatal.

Destacó el apoyo que siempre ofreció a sus residentes, como coordinador de la Residencia de Cirugía general del Hospital Cabral y Báez, donde plasmó su sello personal dándole un giro de 90 grados a la formación de nuevos cirujanos y como su vocación de servir ha trasendido barreras al realizar alrededor de 30,000 cirugías, de las cuales más de la mitad han sido gratis porque su misión es servir.

De su lado, el rector Editrudis Beltrán Crisóstomo, resaltó la importancia de reconocer a los hijos que nacen de esta Alma Máter, por su transcendencia, especialmente en el ámbito de la educación superior y contribución al fortalecimiento de la cirugía en el país. “La Universidad Autónoma de Santo Domingo ha sido, a lo largo de los siglos, cuna de grandes profesionales. De sus aulas han salido generaciones que han dado continuidad a su misión de ser esperanza para todo aquel que desea superarse”, expresó.

Un corazón agradecido

En su intervención Sánchez Español agradeció a la academia de estudios por su exaltación la cual expresó que quedará registrada para el resto de su vida al narrar su primer día en la universidad, lleno de emoción y de interrogantes, pero con la certeza de que ese paso marcaría el resto de su vida.

Agradeció el esfuerzo de sus padres: Efraín Sánchez Javier y Bibiana Español de Sánchez, el soporte de su esposa Brígida Navarro de Sánchez, y sus hijos, Patricia, Héctor y Virginia, al igual de la colaboración de mucha gente que creyó en el y sin ellos no hubiera sido posible lograr sus sueños.

“Entrar hoy a mi universidad, después de casi 50 años, para recibir este invaluable reconocimiento, representa para mí y mi familia una inmensa satisfacción, y me compromete a seguir aportando a mi país” manifestó.

Rafael Sánchez Español recibió su título como nuevo profesor honorario por parte del consejo universitario frente a compañeros de su promoción, amigos y familiares en medio de la alegría y admiración.