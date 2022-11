La profesora del Instituto Politécnico La Esperanza, Rosayris del Monte, respondió a todas aquellas personas que juzgan su forma de impartir docencia utilizando canciones de dewbow.

¨Se ha dicho mucho que yo he llevado la calle a la escuela y es lo contrario, los muchachos llegan con la calle a las escuelas y yo los recibo… me entro y me arropo con eso que ellos están ya empapados y saco lo positivo de eso para yo poder lograr mis objetivos¨, explicó.

Indicó además que ¨hay muchas personas que me han juzgado sin conocerme, yo tengo mi historia y para poder conocerme tienen que ir a la escuela, entrevistar a mis estudiantes y ellos son los únicos que pueden juzgarme¨.

Explicó que ¨es una persona que antes de ser maestra, yo era bailarina folclórica, mi familia privamos en chistosos, hacemos muchos cuentos¨.

Reiteró también que ¨para usted juzgar a un maestro usted debe conocer que se hace en el aula¨.

La maestra cuestionó aquellos docentes que no se actualizan con los tiempos o tienen una actitud distante con los estudiantes, lo cual no permite que estos puedan hasta hacerle una pregunta sobre la materia.

Video de la profesora

¨El maestro que no se actualiza lamentablemente no llega a los muchachos, tenemos una gran diversidad de estudiantes en el aula, no solamente por la capacidad intelectual que puedan tener sino por esas situaciones que vienen de la familia¨, narró.

¨Hay maestros que los estudiantes no se atreven acercarse porque ya han vendido un bloqueo, una pared¨, añadió.

Más declaraciones de la profesora

La coordinadora de título formativo Comercio y Mercadeo dijo que la ¨llamaron del Ministerio de Educación para felicitarme por el buen trabajo que estoy haciendo y van la próxima semana para hacerme una entrevista¨.

¨Yo tengo 18 años en Educación y esto yo lo he estado haciendo desde que tuve la oportunidad de estar frente a estudiantes, actualizar con lo que los muchachos llevan a la escuela¨.

La profesora Rosayris del Monte

Rosayris explicó que sus ¨alumnos no se propasan porque yo no los provoco, independientemente de que tú seas una persona que inspiras confianza a alguien no significa que esa persona tiene que propasarse contigo¨.

Exhortó a todos sus estudiantes a ¨que pierdan el miedo y hagan lo que les gusta¨.

Estas declaraciones fueron ofrecidas en el programa radial ¨El Mañanero¨.