Programa Berklee en Santo Domingo 2026 abre convocatoria para jóvenes músicos

La convocatoria para Berklee en Santo Domingo 2026 quedó oficialmente abierta, ofreciendo a jóvenes músicos dominicanos la oportunidad de participar en un programa intensivo de formación que se celebrará del 5 al 10 de enero de 2026 en el Conservatorio Nacional de Música.

El programa es organizado en alianza con el Ministerio de Cultura, la Fundación AES Dominicana, la Empresa Generadora de Electricidad Itabo y el Conservatorio Nacional de Música, en colaboración con Berklee College of Music, una de las instituciones más reconocidas a nivel internacional. La participación de los seleccionados será gratuita.

“En Fundación AES e Itabo nos sentimos orgullosos de apoyar Berklee en Santo Domingo, un programa que trasciende la educación musical para convertirse en una poderosa herramienta de transformación social. Al brindar a los jóvenes talentos dominicanos acceso a una formación e inspiración de clase mundial, esta iniciativa enriquece nuestro tejido cultural y fortalece el futuro de nuestra sociedad. El compromiso de las empresas detrás de este esfuerzo refleja nuestra convicción compartida de que invertir en educación, creatividad y oportunidad es una de las formas más significativas de construir una República Dominicana más vibrante y sostenible.”

La iniciativa está dirigida a residentes dominicanos que tengan al menos 15 años de edad al inicio del programa y cuenten con un mínimo de seis meses de experiencia interpretando un instrumento o cantando. Los interesados deberán completar un formulario en línea y presentar videos que muestren su nivel de desempeño musical.

Durante seis días, los participantes recibirán clases intensivas de teoría musical, improvisación, técnica instrumental, ensamble, composición y arreglos. El programa contempla la guía de docentes de Berklee y profesores invitados, e incluye un concierto final en el que los estudiantes mostrarán lo aprendido.

El proceso de postulación estará abierto hasta el 3 de noviembre de 2025, a las 11:59 p.m. (hora local). Los resultados de la primera ronda de selección se darán a conocer el 14 de noviembre de 2025. Además, se realizarán audiciones y entrevistas para optar por becas de mérito que permitirán continuar estudios en Berklee.

