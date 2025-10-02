Programa de huelgas y movilizaciones para el Cibao podría desactivarse

  • RAFAEL SANTOS
Programa de huelgas y movilizaciones para el Cibao podría desactivarse

San Francisco de Macorís. El programa de huelgas y movilizaciones que se tiene programado para llevarse a cabo a partir del próximo día 5, podría quedar desactivado luego que una comisión de los dirigentes populares de la zona sostengan un encuentro en el Palacio Nacional, con el Presidente Luis Abinader.

 Conforme a lo declarado por el vocero y coordinador del Frente Amplio de Lucha Popular (Falpo), Martin Medina, la reunión con el mandatario a instancia del senador de la provincia Duarte, Franklin Romero, se llevará a cabo en la misma sede del gobierno, en donde los dirigentes populares les presentaran al mandatario las demandas de las 14 provincias del Cibao, las cuales están siendo reclamada desde hace varios años.

Medina dio las declaraciones vía llamada telefónica a este medio,  en donde dijo, que las delegaciones que participarán serán de varias de las provincias de región norte, las cuales según expresó, le tratarán al Presidente todas y cada una de las necesidades que se plantean en un documento que recientemente fuera publicado por este mismo medio.

Lee más: 39 años después, en San Francisco de Macorís hubo una huelga pacífica

En dicho documento advierten sobre un programa de huelgas y movilizaciones que comenzaría este este próximo lunes en la comunidad de Cien Fuego, Santiago, luego continuaría con Navarrete, seguirá Licey, Salcedo, Tenares y San Francisco de Macorís, para concluir con un llamado regional para los días 27 y 28 de octubre del presente años en las 14 provincias del Cibao.

“Nosotros en estos momentos estamos reunidos aquí en San Francisco de Macoris, en donde pretendemos partir de inmediato hacia Santo Domingo, en donde sostendremos una reunión con el Presidente Luis Abinader. Allí trataremos temas de gran importancia, tanto de la provincia Hermanas Mirabal, como en San Francisco de Macorís, como en las demás que componen el bloque del Cibao. Trataremos las principales reivindicaciones de la región, llevamos varios puntos a tratar sobre el incumplimiento a la población, creo que esta tarde si Dios nos lo permite traeremos buenas noticias. Vamos positivos hacia ese encuentro con el Presidente”. Dijo Medina.

La comisión que sostendrá el encuentro esta tarde con el Presidente Luis Abinader, la integran, el vocero nacional del Falpo Raúl Monegro, Martin Medina y Rafael Ramos de Hermanas Mirabal, Joel Martínez, vocero provincial Duarte, así como delegaciones de varios sectores de la región del Cibao.

RAFAEL SANTOS

RAFAEL SANTOS

Periodista con experiencia desde hace más de 29 años. Nuestro fuerte principal son los temas que tienen que ver con las diversas problemáticas sociales del país y el análisis político, así como las reflexiones críticas sobre libros que tengan que ver con los temas planteados en líneas anteriores, con énfasis además en la novela y el cuento. Con Maestría en Ciencias Políticas y Políticas Públicas egresado de la UASD y con más de 15 Diplomados que tienen que ver con la Comunicación Política y la Imagen Política, entre otros.

Además autor de 11 libros publicados con temas que tienen que ver con la historia, la crítica literaria, biografía y otros que esperamos publicar en los próximos meses.

Publicaciones Relacionadas

Programa de huelgas y movilizaciones para el Cibao podría desactivarse
Programa de huelgas y movilizaciones para el Cibao podría desactivarse
2 octubre, 2025
Grupos declaran octubre “mes de protestas en Cibao”
Grupos declaran octubre “mes de protestas en Cibao”
29 septiembre, 2025
Cibao escala alturas en región de Concacaf
Cibao escala alturas en región de Concacaf
25 septiembre, 2025
Salcedo, Cibao y Pantoja, en batalla campal por liderato LDF
Salcedo, Cibao y Pantoja, en batalla campal por liderato LDF
26 agosto, 2025
Población rechaza mal manejo país
Población rechaza mal manejo país
21 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

El éxito de La casa de Alofoke y  y fracaso del PRM

El éxito de La casa de Alofoke y  y fracaso del PRM

Cuando se quiere

Cuando se quiere

Albert Mena: “Llevaba una vida desordenada con mentiras e infidelidades”

Albert Mena: “Llevaba una vida desordenada con mentiras e infidelidades”

La Voz del Paciente RD: La importancia de las alianzas

La Voz del Paciente RD: La importancia de las alianzas

Edición Impresa, miércoles 01 de octubre de 2025

Edición Impresa, miércoles 01 de octubre de 2025

De por sí, el partido no es el problema

De por sí, el partido no es el problema

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo