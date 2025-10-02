San Francisco de Macorís. El programa de huelgas y movilizaciones que se tiene programado para llevarse a cabo a partir del próximo día 5, podría quedar desactivado luego que una comisión de los dirigentes populares de la zona sostengan un encuentro en el Palacio Nacional, con el Presidente Luis Abinader.

Conforme a lo declarado por el vocero y coordinador del Frente Amplio de Lucha Popular (Falpo), Martin Medina, la reunión con el mandatario a instancia del senador de la provincia Duarte, Franklin Romero, se llevará a cabo en la misma sede del gobierno, en donde los dirigentes populares les presentaran al mandatario las demandas de las 14 provincias del Cibao, las cuales están siendo reclamada desde hace varios años.

Medina dio las declaraciones vía llamada telefónica a este medio, en donde dijo, que las delegaciones que participarán serán de varias de las provincias de región norte, las cuales según expresó, le tratarán al Presidente todas y cada una de las necesidades que se plantean en un documento que recientemente fuera publicado por este mismo medio.

En dicho documento advierten sobre un programa de huelgas y movilizaciones que comenzaría este este próximo lunes en la comunidad de Cien Fuego, Santiago, luego continuaría con Navarrete, seguirá Licey, Salcedo, Tenares y San Francisco de Macorís, para concluir con un llamado regional para los días 27 y 28 de octubre del presente años en las 14 provincias del Cibao.

“Nosotros en estos momentos estamos reunidos aquí en San Francisco de Macoris, en donde pretendemos partir de inmediato hacia Santo Domingo, en donde sostendremos una reunión con el Presidente Luis Abinader. Allí trataremos temas de gran importancia, tanto de la provincia Hermanas Mirabal, como en San Francisco de Macorís, como en las demás que componen el bloque del Cibao. Trataremos las principales reivindicaciones de la región, llevamos varios puntos a tratar sobre el incumplimiento a la población, creo que esta tarde si Dios nos lo permite traeremos buenas noticias. Vamos positivos hacia ese encuentro con el Presidente”. Dijo Medina.

La comisión que sostendrá el encuentro esta tarde con el Presidente Luis Abinader, la integran, el vocero nacional del Falpo Raúl Monegro, Martin Medina y Rafael Ramos de Hermanas Mirabal, Joel Martínez, vocero provincial Duarte, así como delegaciones de varios sectores de la región del Cibao.