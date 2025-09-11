Programa de Ingeniería Industrial y de Sistemas de PUCMM recibe la acreditación ABET

El programa de grado en Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) ha sido acreditado por la Engineering Accreditation Commission (EAC) de ABET, una organización sin fines de lucro con certificación ISO 9001 dedicada al aseguramiento de la calidad. A través de la acreditación de programas académicos, el reconocimiento de credenciales y la evaluación del aprendizaje estudiantil, ABET respalda la excelencia educativa en todo el mundo.

La acreditación ABET garantiza que los programas cumplen con estándares internacionales para formar egresados preparados para ingresar a campos técnicos cruciales, liderar procesos de innovación y tecnologías emergentes, y anticipar las necesidades de bienestar y seguridad del público.

“Esta acreditación es un logro trascendental para la PUCMM y para nuestro programa de Ingeniería Industrial y de Sistemas. Representa una garantía de que nuestros egresados reciben una formación alineada con estándares internacionales y que cuentan con las competencias necesarias para competir y destacar en los escenarios profesionales más exigentes”, expresó el rector de esta Madre y Maestra, reverendo padre doctor Secilio Espinal.

El proceso voluntario de revisión de ABET, altamente solicitado a nivel mundial, es ampliamente respetado porque agrega un valor fundamental a los programas académicos en disciplinas técnicas, donde la calidad, la precisión y la seguridad son de máxima importancia.

Los criterios de ABET, desarrollados por profesionales técnicos de las sociedades miembros, se centran en la experiencia y el aprendizaje de los estudiantes. Las revisiones de acreditación de ABET evalúan los planes de estudio, el profesorado, las instalaciones y el apoyo institucional, y son realizadas por equipos de profesionales altamente cualificados de la industria, la academia y el gobierno, con experiencia en las disciplinas de ABET.

Actualmente, ABET acredita 4,773 programas en 930 universidades de 41 países y regiones al 1 de octubre de 2024. Más información sobre ABET, sus sociedades miembros y los criterios de acreditación utilizados para evaluar programas está disponible en www.abet.org.

Sobre la PUCMM

La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) es una institución de educación superior comprometida con la excelencia académica, la formación integral y la innovación educativa en la República Dominicana. Para más información sobre el programa de Ingeniería Industrial y de Sistemas, visite: https://www.pucmm.edu.do/ingenierias/Paginas/industrial.aspx