Programa de leche escolar llega a 2.6 millones de niños en Centroamérica y el Caribe

En el marco del Día Mundial de la Leche Escolar, Tetra Pak reafirma su compromiso con el acceso a nutrición segura y de calidad para niños en Centroamérica y el Caribe. La compañía, líder global en procesamiento y envasado de alimentos, en 2024 contribuyó a la alimentación de 2.6 millones de niños en la región mediante la entrega de más de 200 millones de envases de leche, destinados a programas escolares.

El impacto de la leche escolar va más allá de la nutrición. Diversos estudios muestran que este tipo de programas favorecen la asistencia a clases, mejoran el rendimiento académico y fomentan hábitos alimentarios saludables desde la infancia, al tiempo que generan un retorno positivo para el desarrollo social y económico de los países.

El rol de la innovación tecnológica ha sido clave para el éxito de estos programas. Gracias al procesamiento UHT (Ultra alta temperatura) y al envasado aséptico, la leche en envases de Tetra Pak puede almacenarse durante meses sin refrigeración, lo que permite que llegue en condiciones óptimas a comunidades rurales donde no hay electricidad ni cadena de frío.

“En Tetra Pak, reafirmamos nuestro compromiso con el acceso universal a una alimentación segura y nutritiva para todos los niños. Los programas de alimentación escolar que incluyen leche no solo aportan beneficios nutricionales, sino que constituyen una inversión estratégica en salud, educación y desarrollo social a largo plazo”, señaló Eric Pinilla, director de Alimentos para el Desarrollo de Tetra Pak.

A través de su participación en programas de alimentación escolar en República Dominicana, Guyana, Panamá y El Salvador, Tetra Pak fortalece su propósito de proteger lo bueno: los alimentos, las personas y el planeta, contribuyendo de esta manera a la seguridad alimentaria, al bienestar social y a la sostenibilidad ambiental en la región.