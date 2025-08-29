Programa «República Informativa» cambia de canal, en esta fecha iniciará transmisión por Cinevisión canal 19

En esta nueva etapa, el staff de República Informativa estará conformado por los comunicadores, Joel Rodríguez, Máximo Calzado, Vladimir Núñez y Mabel Paulino.

Santo Domingo. – El programa «Republica Informativa» inicia una nueva etapa y desde este lunes 1 de septiembre se estará transmitiendo por Cinevisión canal 19 en horario de lunes a viernes de 11:00 a 11:30 de la mañana.

La información la dio a conocer el comunicador Joel Rodríguez, experto en Seguridad Social, quien señaló que el staff estará conformado además por los comunicadores Máximo Calzado, Vladimir Núñez y Mabel Paulino bajo la producción de JEN MEDIA & CONSULTING, una empresa dedicada a las Relaciones Publicas y la producción de contenido digital.

Rodríguez explicó que este espacio se caracteriza por ser especializado en investigación, orientación y difusión sobre Seguridad Social, además de implementación de Políticas Sociales y gobierno local.

Agrego que, «Republica Informativa» cuenta con distintas secciones de variedades acerca de: turismo, salud, educación, moda, política, economía y mucho más.

Manifestó Joel Rodríguez, que con en el mismo se presentarán análisis e investigaciones que acontecen en el ámbito nacional.

“Nuestra misión en «República Informativa» en esta nueva etapa es presentar análisis, comentarios e investigaciones sobre temas de Seguridad Social, política, economía, gestión gubernamental y empresarial de cara a sus propias normativas, a fin de orientar a la audiencia acerca del acontecer nacional, desde una óptica especializada y un matiz formativo”, agregó el experto.

