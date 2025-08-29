Programa «República Informativa» cambia de canal, en esta fecha iniciará transmisión por Cinevisión canal 19

Programa «República Informativa» cambia de canal, en esta fecha iniciará transmisión por Cinevisión canal 19

  • En esta nueva etapa, el staff de República Informativa estará conformado por los comunicadores, Joel Rodríguez, Máximo Calzado, Vladimir Núñez y Mabel Paulino.

Santo Domingo. – El programa «Republica Informativa» inicia una nueva etapa y desde este lunes 1 de septiembre se estará transmitiendo por Cinevisión canal 19 en horario de lunes a viernes de 11:00 a 11:30 de la mañana.

La información la dio a conocer el comunicador Joel Rodríguez, experto en Seguridad Social, quien señaló que el staff estará conformado además por los comunicadores Máximo Calzado, Vladimir Núñez y Mabel Paulino bajo la producción de JEN MEDIA & CONSULTING, una empresa dedicada a las Relaciones Publicas y la producción de contenido digital.

Rodríguez explicó que este espacio se caracteriza por ser especializado en investigación, orientación y difusión sobre Seguridad Social, además de implementación de Políticas Sociales y gobierno local.
Agrego que, «Republica Informativa» cuenta con distintas secciones de variedades acerca de: turismo, salud, educación, moda, política, economía y mucho más.

Manifestó Joel Rodríguez, que con en el mismo se presentarán análisis e investigaciones que acontecen en el ámbito nacional.

“Nuestra misión en «República Informativa» en esta nueva etapa es presentar análisis, comentarios e investigaciones sobre temas de Seguridad Social, política, economía, gestión gubernamental y empresarial de cara a sus propias normativas, a fin de orientar a la audiencia acerca del acontecer nacional, desde una óptica especializada y un matiz formativo”, agregó el experto.

