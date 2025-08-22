Prohíben la entrada a perros en iglesia de Italia, se bebían el agua bendita

  • EFE
Prohíben la entrada a perros en iglesia de Italia, se bebían el agua bendita

La iglesia de San Nicolò en la Arena, en Verona (norte de Italia), ha prohibido el acceso de perros a su interior tras varios incidentes de comportamiento inapropiado, como beber del agua bendita y dejar deposiciones en el interior del templo.

La medida fue adoptada por el párroco, monseñor Ezio Falavegna, quien denunció la falta de respeto por parte de algunos dueños de mascotas y señaló que, en alguna ocasión, encontró a un animal en brazos de su dueño, quien lo levantó para que pudiera beber del agua bendita, según publicó este viernes el periódico ‘Corriere della Sera’.

La decisión, que ha generado un fuerte rechazo entre los activistas de derechos de los animales, fue anunciada con la colocación de carteles en italiano e inglés en las puertas y dentro de la iglesia, advirtiendo sobre la prohibición de entrada a los perros.
 El movimiento animalista ‘Centopercentoanimalisti’ criticó la medida, argumentando que va en contra de los principios cristianos, y colocó una pancarta en la entrada de la iglesia con el mensaje- “Los perros son ángeles.

San Francisco lo dice.”

Los activistas explicaron este viernes en su cuenta de Facebook que esta semana visitaron el templo para verificar la presencia de los carteles y mantuvieron una conversación con uno de los diáconos, quien les indicó que la decisión se debía, entre otras cosas, a que los propietarios de perros no limpiaban las deposiciones de sus mascotas dentro del templo.

Además, afirmaron estar de acuerdo con las explicaciones de los religiosos sobre que la culpa recae en los propietarios y no en los animales, pero subrayaron que “no todos deben pagar por culpa de un par de maleducados».   “Obviamente estamos de acuerdo, pero el problema para quienes entran en la iglesia con un perro y saben cómo manejarlo sigue existiendo

EFE

EFE

Publicaciones Relacionadas

Prohíben la entrada a perros en iglesia de Italia, se bebían el agua bendita
Prohíben la entrada a perros en iglesia de Italia, se bebían el agua bendita
22 agosto, 2025
Islas del Mediterráneo, playas de ensueño para una real relajación
Islas del Mediterráneo, playas de ensueño para una real relajación
21 agosto, 2025
Video: ¿El fin de los perros callejeros en India?
Video: ¿El fin de los perros callejeros en India?
16 agosto, 2025
La dura realidad de los animales sin hogar y lo que puedes hacer hoy  
La dura realidad de los animales sin hogar y lo que puedes hacer hoy  
16 agosto, 2025
Abandonados y sin cuidados: 32 perros hallados muertos en finca
Abandonados y sin cuidados: 32 perros hallados muertos en finca
8 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Llevar felicidad y solidaridad es el fin de Casa Báez Segura

Llevar felicidad y solidaridad es el fin de Casa Báez Segura

Con qué moral hablan muchos periodistas

Con qué moral hablan muchos periodistas

Tres juristas vaticinan varios artículos del nuevo Código Penal no pasarán cedazo de TC

Tres juristas vaticinan varios artículos del nuevo Código Penal no pasarán cedazo de TC

¿Banreservas seguirá con su apoyo?

¿Banreservas seguirá con su apoyo?

Edición impresa, jueves 21 de agosto de 2025

Edición impresa, jueves 21 de agosto de 2025

Fuente de Gracia presenta su concierto: “No le Vamos a Bajar”

Fuente de Gracia presenta su concierto: “No le Vamos a Bajar”

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo