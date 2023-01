La propuesta de que se prohiba la circulación de dos personas en una sola motocicleta desde las 11:00 de la noche y hasta las 5:00 de la madrugada sería por zonas específicas; lugares donde los niveles de delincuencia son más altos, de acuerdo a los levantamientos que han hecho las autoridades.

Así lo explicó el director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte (Intrant), Hugo Beras, quien detalló que la medida, que no ha entrado en vigencia, se estudia con diferentes sectores, incluyendo la parte interesada: aquellos motoconchistas que ya están regularizados.

«Yo escucho aquí a mucha gente opinando. Pero los motoconchos no dan servicios en el 95 % a las once de la noche; no lo dan. Pero tú oyes aquí las opiniones a patá. ¿Y en el caso de que esa medida se tome de esa naturaleza, quiénes son los que la están (pidiendo), son los mismos motoconchistas, que son los afectados con esta situación. No están en desacuerdo con esta medida, al igual que los delivery», dijo Beras.