Prohibición de celulares en escuelas de NYC: $16M para mejorar el aprendizaje

NUEVA YORK.- Esta ciudad distribuirá RS$16 millones de dólares entre las 1,800 escuelas públicas con más de un millón de estudiantes, entre ellos decenas de miles de dominicanos que serían afectados, para prohibir el uso de celulares en el interior de los centros educativos.

En NYC hay 32 distritos escolares. El número 6 sirve en los vecindarios de Hamilton Heights, Washington Heights e Inwood, con 39 centros escolares en su conjunto. La mayoría de sus estudiantes son de origen dominicanos.

Cada escuela pública en NYC tiene derecho a una financiación única de $25,90 por estudiante, determinada por el número en los grados 3.º a 12.º, según el Departamento de Educación de NYC (DOE), a cargo del sistema escolar público más grande de los Estados Unidos.

Algunas escuelas recibirán más de $100 mil dólares para soluciones de almacenamiento de los dispositivos.

Para las escuelas con mayor cantidad de estudiantes, el presupuesto será mayor, entre ellas: Brooklyn Tech, la escuela secundaria más grande del país, recibirá sobre los $145,000. La escuela secundaria Francis Lewis en Queens recibirá más de $122,000, y la escuela secundaria James Madison de Brooklyn, más de $110,000, entre otras.

El uso de teléfonos celulares durante las clases está prohibido o restringido para evitar distracciones y promover un ambiente de aprendizaje más enfocado.