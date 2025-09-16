Prohibición no girar a la izquierda crea atasco



La medida que prohíbe girar en vehículos a la izquierda por la intersección que forman las avenidas José Núñez de Cáceres y John F. Kennedy obligó a conductores a ampliar el recorrido de sus viajes y a repensar alternativas para llegar a sus destinos ayer, en el segundo día que se implementó la norma.

Tomó a muchos conductores por sorpresa y provocó congestionamiento en el tránsito en las primeras horas de la mañana de ayer, por ser el primer día laborable que entraba en vigencia esta Fase IV de restricción de giros a la izquierda que dispuso el Gabinete de Transporte, mediante el Plan Integral de Gestión de Tráfico “RD Se Mueve”, con la finalidad de agilizar la movilidad urbana en el Distrito Nacional.

Desde distintos puntos del Distrito Nacional, los municipios de la provincia Santo Domingo y del interior del país confluyen a la esquina de la Núñez de Cáceres con Kennedy, por el ser el punto tramo más cercano a la terminal de pasajeros del kilómetro 9 de la autopista Duarte, vía que conecta aquí con la Kennedy y es la vez una estación de vehículos interurbanos.

Cinco agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), cuatro hombres y una mujer, integraron ayer la patrulla que custodiaba la zona limitada con seis conos de tráfico rojo.

Agentes de tránsito apostados en el área afirmaron que prohibir girar a la izquierda en la Núñez con Kennedy, en sentido Este-Sur, y Este-Norte, permite mejor movilidad y garantizar que, en cuestión de días, la ciudadanía se acoplará a la restricción.

Algunos casos

El periódico Hoy estuvo ayer en la intersección de la Núñez con Kennedy, pológono del Distrito Nacional, donde a las 11:00 de la mañana, el joven Yosander Aquino hizo una breve parada debajo del elevado a la espera del pasajero que le solicitó su servicio de “inDrive”, en su motocicleta. Terminó los estudios del bachillerato y se dedica al transporte de pasajeros en la modalidad “ofertas en tiempo real” , pero no tenía idea de que se castigará a quienes giren por la izquierda en este punto. “En verdad, no lo sabía”, fue su respuesta.

El agente de la Digesett que detuvo a Anyelo Rodríguez. Marino Vásquez hace préstamo cuando le quitan venta.

Los conductores de automóviles y otros medios de transporte de cuatro o más ruedas se acercaban a la intersección con la luz intermitente de doblar encendida, pero al ver a los policías y a los conos rojos, continuaban hasta encontrar un retorno autorizado.

La multa que le impuso un agente de la Digesett al chofer de motocicleta Anyelo Rodríguez indignó a varias personas. El policía sacó al motorista que dijo dedicarse a hacer Uber, porque colocó un neumático de la motocicleta encima de la raya blanca del pavimento.

Citó y recitó que actuaba por mandato del artículo 218 de la Ley 63-17, sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana. El motoristas se desplazaba desde el sector de Villa Juana en el Distrito Nacional.

David Cruz, en un camión que transporta alimento, indicó que sabía de la medida, pero parar ir a la empresa que suple, debe ir al distribuidor de tráfico del kilómetro 9 de la autopista Duarte, para volver a incorporarse en la avenida Núñez de Cáceres.