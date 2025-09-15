Prohibido giro izquierda en Núñez con Kennedy

Entró en vigencia ayer la fase IV del proyecto “RD Se Mueve”, en la intersección de la avenida Núñez de Cáceres con John F. Kennedy, que reduce de cuatro a tres las fases del semáforo mediante la eliminación de los giros Este-Sur y Oeste-Norte. Procura mejorar la movilidad en el Distrito Nacional.

Para los conductores que acostumbran girar desde el Este hacia el Sur, la ruta alterna será tomar la calle primera a la derecha, luego doblar a la izquierda en la calle Central y continuar por la calle Gardenias hasta incorporarse nuevamente hacia el sur para cruzar la Kennedy.

Mientras que quienes se desplazan desde el Oeste hacia el Norte deberán continuar directo hasta la calle José López, girar a la derecha, luego nuevamente a la derecha en la calle Félix Mota y, desde allí, tomar la avenida la Núñez de Cáceres en dirección norte.

El proceso de adaptación contará con el apoyo de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), cuyos agentes estarán asistiendo a los conductores durante la implementación de los cambios.

Asimismo, las rutas alternas estarán disponibles en plataformas de tráfico como WAZE, para que los usuarios tengan información en tiempo real.

De acuerdo a un comunicado, con estas acciones, el Gabinete de Transporte reafirma su compromiso de ofrecer soluciones sostenibles y eficientes, orientadas a reducir la congestión vehicular, mejorar la seguridad vial y avanzar hacia una movilidad más ordenada y moderna en beneficio de la ciudadanía.

La medida forma parte del Plan Integral de Gestión de Tráfico “RD Se Mueve” y ya ha sido aplicada en 14 intersecciones de la capital.

Durante las tres primeras etapas, se ha reorganizado el flujo vehicular en avenidas estratégicas como la Lope de Vega, Tiradentes, Abraham Lincoln, Winston Churchill y Máximo Gómez.

Según datos oficiales, estas intervenciones han generado mejoras en el tránsito de más de un 30 % en los tiempos de recorrido, evidenciando el impacto positivo.

Dentro de los componentes clave de la estrategia se encuentran reordenamiento vial en los principales corredores, optimización de la red semafórica, regulación del estacionamiento público, así como la gestión horaria de los flujos laborales y escolares.

Las autoridades exhortan a la población respaldar esta iniciativa. Algunos conductores han expresado malestar por estos cambios de ruta.