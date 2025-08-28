El Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (Proindustria) celebró este miércoles la tercera edición del Reconocimiento a la Innovación Industrial Manufacturera 2025. La ceremonia estuvo encabezada por el director general de Proindustria, Rafael Cruz Rodríguez.

Al pronunciar las palabras de apertura, Cruz Rodríguez resaltó que la innovación es el camino para transformar desafíos en oportunidades y consolidar a la industria nacional como eje del crecimiento.

“La industria es patria en movimiento, orgullo de lo que somos y promesa de lo que podemos llegar a ser”, expresó, al tiempo de felicitar a las industrias y entidades reconocidas por ser protagonistas del cambio.

De su lado, el ministro de Trabajo, Eddy OlIvares, destacó que la dependencia que dirige esta iniciativa, que no solo celebra el ingenio y la visión de nuestras empresas, sino que también “contribuye de manera inestimable a sentar las bases para un futuro laboral más prometedor y equitativo en la República Dominicana”.

Esta tercera versión del galardón contó con la presencia de importantes autoridades gubernamentales como el ministro de Defensa, Teniente General Carlos Antonio Fernández Onofre, así como viceministros, directores generales, el senador por la provincia de La Vega, Ramón Rogelio Genao, miembros del Consejo de Proindustria, así como representantes del sector empresarial, zonas francas y medios de comunicación.

En el marco de la ceremonia se entregaron distinciones especiales a las Zonas Francas administradas por Proindustria, valoradas como polos de dinamismo y crecimiento que impulsan la generación de empleos y la atracción de inversión extranjera.

Entre las industrias reconocidas se encuentran Sakira Manufacturing (La Vega), Oliver & Oliver (Hato Nuevo), Industrias Nigua (Santo Domingo), Garmy Sports Products (Moca), Industria Militar Dominicana (Bonao), Grupo Expertix (San Cristóbal), Yazoo Investments, SRL (San Pedro de Macorís) y The Will Bes Dominicana (Barahona).

Asimismo, fueron reconocidas entidades bancarias como el Banco BHD, el Banco de Reservas y el Banco Popular, por su rol estratégico en el financiamiento y la modernización del sector industrial.

El galardón a la innovación académica recayó en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), por su destacada labor en investigación aplicada y vinculación con el sector productivo.

En la categoría Innovación en Producto fueron premiadas 3D Printers Supply by Gómez y Cedano S.R.L. como microempresa; CGM Industrial S.R.L. en pequeña empresa; Camilo Labs S.R.L. como mediana empresa y Nestlé Dominicana S.A. en la clasificación de grandes empresas.

En Innovación en Marketing se reconoció a Lulú For Pets en la categoría microempresa; LY Company Caribe S.R.L. en pequeña empresa; Inversiones Bastilla del Caribe (IBC Shipyard) como mediana empresa, y a Resonance Manufacturing LTD junto a Cervecería Nacional Dominicana en la categoría de grandes empresas.

En la categoría Innovación en Proceso fueron reconocidas 3D Printers Supply by Gómez y Cedano S.R.L. como microempresa, CGM Industrial S.R.L. en pequeña empresa, Camilo Labs, S.R.L. en mediana empresa y Consorcio Minero Dominicano en la categoría gran empresa.

Todas ellas se destacaron por implementar mejoras significativas en sus métodos de producción y gestión operativa, logrando mayor eficiencia, sostenibilidad y competitividad, convirtiéndose en referentes de modernización dentro del sector manufacturero nacional.

Mientras que en Excelencia a la Innovación Industrial fueron distinguidas la microindustria Licorera y Artesanías “Los del Búho”; Mecaproject Proyectos Mecatrónicos en pequeña empresa; Yazoo Investments en mediana empresa, y las grandes compañías RK Power Generator Corp. y Cementos Argos Dominicana.

La comisión evaluadora estuvo integrada por representantes de instituciones públicas, privadas y académicas, entre ellas INDOCAL, INFOTEP, OGTIC, UNIBE, PUCMM, AIRD, ANEIH, ACIS y AIREN, quienes fueron reconocidos por su rol en garantizar un proceso riguroso y transparente.

La gala celebrada en el Salón Malecón Terrace del Hotel Sheraton, concluyó con un total de 23 galardonados.

Con este evento, Proindustria renueva su misión de incentivar la cultura de innovación y fortalecer la competitividad de la manufactura nacional, proyectando al país hacia una economía más dinámica, sostenible y resiliente.