Proindustria entrega maquinarias al Instituto Politécnico Loyola para impulsar el Programa de Aceleración de Startups Industriales

San Cristóbal, RD. – El Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (Proindustria), en alianza con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) y el Instituto Politécnico Loyola (IPL), realizó este viernes la entrega de maquinarias especializadas al Centro de Prototipado del IPL, como parte del Programa de Aceleración de Startups Industriales en la República Dominicana.

La actividad se celebró en el Área de Prototipado del Instituto Politécnico Loyola y contó con la presencia de autoridades, representantes de las instituciones aliadas y miembros de la comunidad académica y empresarial. Durante el acto también se firmó un Memorándum de Entendimiento entre Proindustria y el IPL, donde quedaron establecidos los compromisos de cada parte.

El director general de Proindustria, Rafael Cruz Rodríguez, señaló que esta entrega marca un momento especial para la innovación industrial del país. “Este acto representa un paso trascendental: la entrega de maquinaria y equipos al Instituto Politécnico Loyola como parte del Programa de Aceleración del Ecosistema de Startups Industriales de la República Dominicana. No se trata únicamente de equipos; hablamos de la materialización de una visión compartida, de una inversión directa en el talento dominicano”, afirmó.

Agregó que “cada equipo entregado hoy es una apuesta al futuro: al talento de nuestros jóvenes, a la creatividad de nuestros emprendedores y a la competitividad de la industria dominicana. Estamos escribiendo un nuevo capítulo en la historia industrial de San Cristóbal y de todo el país, un capítulo marcado por la innovación, el crecimiento y la esperanza.”

De su lado, Sanja Bojanic, representante residente adjunta del PNUD en el país, sostuvo que esta entrega es una renovación del compromiso con el desarrollo humano. “Hoy no se trata solo de entregar equipos técnicos, sino de renovar un compromiso profundamente humano: transformar sueños en oportunidades e ideas en emprendimientos sostenibles. El verdadero desarrollo no consiste únicamente en crecer económicamente, sino en ampliar capacidades, reducir riesgos, mejorar la productividad y generar empleos de calidad, incluyendo a los más vulnerables”, manifestó.

Lea más: IDEME impulsa la proyección internacional de la medicina estética dominicana en Panamá

Mientras, Mukai Kumazawa, asesor de formulación de proyectos de la JICA, aseguró que la cooperación japonesa continuará apoyando el proceso de transformación industrial de la República Dominicana.

“Este programa puso de relieve cómo la innovación puede transformar el entorno empresarial de un país y actuar como catalizador para la creación de nuevas industrias. También resaltó la importancia del apoyo externo en las etapas iniciales de un emprendimiento: desde la generación de ideas y prototipos hasta el desarrollo de estrategias de negocio”, dijo.

Mientras que, el reverendo padre José Victoriano, en representación del Instituto Politécnico Loyola, agradeció la confianza depositada en la institución. “Estas tecnologías no solo fortalecen nuestro centro de prototipado; también amplían nuestra capacidad de investigar, crear y acompañar a emprendedores y emprendedoras que buscan transformar sus ideas en soluciones”, señaló.

El paquete de equipos entregados incluye una grabadora láser de 22W con cuarto eje rotativo, un router CNC modelo TTC450 PRO con accesorios especializados, una impresora 3D de resina de 14K con estación de lavado y curado, un escáner 3D avanzado, además de una computadora de alto rendimiento (Intel i9, 64 GB de RAM) equipada con software de diseño e insumos como resinas, filamentos y maderas para garantizar su operatividad.

Estos equipos permitirán a los emprendedores del programa realizar procesos de prototipado con tecnología de vanguardia, impulsando el desarrollo de productos innovadores y fortaleciendo la competitividad del sector industrial manufacturero.

Con esta entrega, el Programa de Aceleración de Startups Industriales se consolida como una plataforma de apoyo al emprendimiento, la innovación y la transformación productiva en la República Dominicana, sumando esfuerzos desde el sector público, la cooperación internacional y la academia.