Proindustria entrega Premios a Innovación a 23 empresas

El Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (Proindustria) entregó anoche los premios a la Innovación Industrial a 23 industrias que han implementado acciones enmarcadas como prácticas innovadoras y reconoció a tres universidades por sus aportes al desarrollo económico y social.

Los premios fueron entregados en un acto que se llevó cabo en el hotel Dominican Fiesta, en un acto que encabezó el director general de PROINDUSTRIA, Ulises Rodríguez, junto a los ministros de Industria y Comercio Víctor Bisonó, y de la Presidencia Joel Santos.

Las empresas industriales galardonadas son Cemex Dominicana, Fábrica de Refrigeradores Comerciales (FARCO), Mercasid, Domicen y Laboratorios Farach, Tracs, Packaging Solutions (Packsol) y Aprolka; además de Famira SRL, Zofka de León y Hair Plus, Our Flavour, D’ecológico y Lulu For Pets.

Mientras en la categoría Innovación Académica, que reconoce la creación de nuevos métodos, tecnologías o procesos tecnológicos que añadan valor o faciliten la comprensión o manejo de los problemas existentes en cualquier área de la industria manufacturera, fueron reconocido el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), la Universidad Iberoamericana (Unibe) y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

En cada renglón se escogieron galardones de excelencia, siendo Induveca gran empresa reconocida y Salud visual KLR, Ly Company y Tracemark Technologies, como mediana, pequeña y microempresa; recibió una distinción especial la empresa Aurora de Santiago.

Ulises Rodríguez dijo que el Gobierno ha brindado un acompañamiento extraordinario a través de la Mesa de Industrialización y la promulgación de la Ley 242-20 de Proindustria, que ofrece facilidades e incentivos para promover la innovación y la modernización industria.

Ponderó el impacto de la Política Nacional de Innovación 2030, promopvida mediante el 278-22 que declara la innovación como una prioridad nacional y una herramienta para la generación y producción de conocimiento útil para transformar la sociedad.

El ministro Víctor Bisonó resaltó la importancia del premio y afirmó que el Gobierno desarrolló amplio programas de apoyo y asesoría a las empresas del país para que cada sean más competitiva y productiva.

El ministro Joel Santos dijo que es necesario seguir ampliando las facilidades y oportunidades para que las empresas dominicanas mejoren y sean grandes exportadoras y generadoras de riquezas.