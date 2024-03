Promoviendo la Competencia en las Contrataciones del Estado Dominicano

En la República Dominicana, como en muchas partes del mundo, la contratación pública es un aspecto fundamental de la gestión gubernamental. Sin embargo, uno de los desafíos persistentes que enfrentamos es garantizar la competencia en estos procesos. La competencia es la piedra angular de la transparencia, la eficiencia y la calidad en las adquisiciones del Estado. En este artículo, exploraremos cómo podemos fortalecer y garantizar la competencia en los procesos de contratación del Estado dominicano.

Transparencia y Acceso a la Información: La Base de la Competencia

Uno de los pilares fundamentales para garantizar la competencia en las contrataciones públicas es la transparencia. El acceso a la información sobre los procesos de contratación, los requisitos y los criterios de evaluación es crucial para asegurar que todos los interesados puedan participar en igualdad de condiciones. En este sentido, es esencial que las instituciones gubernamentales dominicanas mejoren la accesibilidad de la información relacionada con las contrataciones públicas, y no me refiero solo a la publicación del proceso en el portal transaccional, es la publicación de todas las especificaciones técnicas y criterios de evaluación en el portal transaccional, no solo un documento con que tengan el título de “especificaciones técnicas” y que no contenga nada más que redundancias.

Fomentando la Participación de Pymes y Empresas Locales

Otro aspecto importante para promover la competencia es fomentar la participación de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) y las empresas locales. Estas empresas suelen enfrentar desafíos significativos para competir con las grandes corporaciones en los procesos de contratación pública. Por lo tanto, es crucial implementar medidas como las establecidas en el nuevo reglamento 416-23 que entra en vigencia el próximo 14 de marzo del 2024, que faciliten su participación, como la simplificación de los requisitos de licitación y la segmentación de los contratos para permitir la participación de empresas de menor tamaño.

Combatir la Colusión y la Corrupción

La colusión y la corrupción representan una amenaza significativa para la competencia en las contrataciones públicas. Cuando los oferentes se confabulan o utilizan prácticas corruptas para obtener contratos, se distorsiona el mercado y se limita la participación de competidores legítimos. Para abordar este problema, es necesario fortalecer los mecanismos de control y supervisión, así como implementar sanciones efectivas para aquellos que violen las normas de competencia. Además, se deben promover políticas de integridad y ética empresarial, tanto en el sector público como en el privado, para crear una cultura de transparencia y honestidad en las contrataciones públicas.

Impulsando la Innovación y la Calidad

La competencia no solo se trata de obtener el precio más bajo, sino también de promover la innovación y la calidad en las contrataciones públicas. Es fundamental que los procesos de licitación estén diseñados de manera que se valoren adecuadamente los aspectos técnicos y la capacidad de innovación de los licitadores. Esto puede lograrse mediante la inclusión de criterios de evaluación que vayan más allá del precio, como la experiencia previa, la capacidad técnica y la propuesta de valor agregado. Al hacerlo, no solo se garantiza la competencia entre los licitadores, sino que también se promueve la entrega de servicios y productos de alta calidad para el beneficio de la sociedad dominicana.