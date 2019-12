Promueven en RD establecer un centro medicina integrada

Personalidades dominicanas y chinas hacen esfuerzos por implementar en la República Dominicana un centro de medicina integrada, con los protocolos sanitarios y milenarios de esa cultura. La información la ofreció Rosa Ng Báez, quien habló tras la conclusión de cuatro conferencias con médicos que ejercen y trabajan en nuevas fronteras en los tratamientos contra el cáncer. “Se está dando una especie de búsqueda del bienestar propio; por eso se da la una combinación de la medicina tradicional china y la convencional, usando las nuevas tecnologías”, aseguró NG Báez en visita a la Redacción de Hoy. Para tales fines, la American Society of Integrative Medicine Board of Hematology and Onncology (ASIM), y la Fundación Flor para Todos, Inc. organizaron en el país la Conferencia de Oncología Integrada. Revisaron los protocolos básicos y sus fronteras en los tratamientos contra el cáncer. Se dictaron cuatro conferencias. La primera fue dada por el doctor Litin Gan, quien habló sobre medicina herbaria y su aplicación en los tratamientos de cáncer. El ciudadano chino usualmente prefiere su medicina tradicional, asegura Ng Báez, quien señala que el estudio de esa profesión es tan riguroso como la medicina convencional. Estuvieron en la serie de conferencias los doctores Dinggang Li, Marcelo Lam, Rolando Dopico y Daniel Carpman, quienes viajaron para participar en este primer intercambio académico, motivados por su propósito de compartir sus experiencias con destacados especialistas de la comunidad médica dominicana. Ng Báez, presidenta de la Fundación Flor para Todos, dijo que se involucró en este esfuerzo en memoria a su amigo, el reputado fallecido cardiólogo domínico chino Ángel Chan Aquino.

Consideró importante el criterio de Chan Aquino en el sentido de que en el país hace falta un servicio médico que provea la tradicional medicina china junto con la convencional.

“Durante los años de labor diplomática representando la República Dominicana en China pude observar los grandes avances de la medicina”, dijo Ng Báez. Entidades trabajan en proyecto para generar intercambios en ciencia.