Nueva York. Meteorólogos pronostican sobre una tormenta costera potencialmente importante que podría azotar la Gran Manzana con ráfagas de vientos dañinos, erosión de las playas, fuertes lluvias e inundaciones.

La tormenta podría parecerse más a un poderoso huracán invernal, sólo que, sin nieve, dijeron los meteorólogos de AccuWeather, y llegaría a NYC el domingo en horas de la tarde.

«A lo largo de la costa inmediata es probable que los vientos se vuelvan lo suficientemente fuertes desde el sureste de Virginia hasta Delmarva, Nueva Jersey, el sureste de Nueva York y posiblemente el sur de Nueva Inglaterra para provocar daños a árboles, líneas eléctricas y propiedades», dijo el meteorólogo senior de AccuWeather, Dave Dombek.

Según el Departamento de Gestión de Emergencias de NYC, los modelos de pronóstico actualmente predicen entre una y dos pulgadas de lluvia durante un período de aproximadamente dos días, aunque el momento exacto y la cantidad siguen siendo inciertos.

Indica que su principal preocupación en este momento son las inundaciones costeras, ya que las fuertes lluvias podrían coincidir con mareas altas y vientos racheados, lo que podría provocar inundaciones en zonas bajas y costeras.

También es posible que se produzcan fuertes olas y erosión de las playas, según informaron las autoridades municipales.

