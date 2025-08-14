Los Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep) desarrollan el programa “A la Escuela con Propeep”, a través del cual se entregan cientos de útiles escolares a niños y niñas de distintas comunidades vulnerables del país, en coordinación con juntas de vecinos y líderes comunitarios.

El director de Propeep, Robert Polanco, informó este miércoles que esta iniciativa forma parte de los programas sociales impulsados por el presidente Luis Abinader, cuyo principal objetivo es garantizar que ningún niño se quede fuera de las aulas por falta de útiles escolares.

Polanco aseguró que el presidente Abinader da seguimiento constante a las necesidades de la población, instruyendo a sus equipos para trabajar de la mano con los barrios y territorios más empobrecidos del país.

“Queremos estar cerca de la gente, caminar donde ellos caminan, conocer sus realidades y aportar soluciones concretas”, expresó.

Durante la entrega, el funcionario destacó que la educación es la herramienta más poderosa para transformar vidas y comunidades, y que con esta acción buscan motivar a los niños a continuar sus estudios “con entusiasmo, esfuerzo y esperanza”.

Las entregas se han realizado en sectores como Cachón de la Rubia en Santo Domingo Este, Boca Chica, Villa Altagracia, Capotillo en el Distrito Nacional, así como en las provincias Monte Plata, Espaillat (Moca) y María Trinidad Sánchez (Nagua).

Los kits escolares incluyen mochilas, cuadernos, lápices, borradores, reglas, lápices de colores y otros artículos esenciales para el desarrollo y formación académica. Además, durante las actividades se organizaron dinámicas y juegos recreativos para fomentar la integración y el compañerismo entre los niños.

En Nagua

De manera simultánea, también este miércoles, la subdirectora de Propeep, Yenny Chaljub, encabezó la entrega de útiles escolares en la provincia María Trinidad Sánchez, municipio cabecera de Nagua.

En Moca, Polanco estuvo acompañado por el diputado José Miguel Ferreira, el presidente de la junta de vecinos, Benedicto de Jesús, el alcalde del distrito municipal Juan López Abajo, Alberto González, así como otros funcionarios y líderes comunitarios.

También leer: Propeep trabaja para impulsar mejoras en la calidad de vida de mujeres vulnerables

