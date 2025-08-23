Los Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep) llevó a cabo este viernes una amplia jornada de inclusión social en el emblemático barrio San Carlos, en la circunscripción número uno del Distrito Nacional.

La actividad forma parte del programa “Primero Tú”, iniciativa orientada a acercar los servicios del Gobierno a las comunidades más necesitadas.

Durante la jornada, los vecinos y vecinas de San Carlos pudieron acceder a operativos odontológicos, oftalmológico, consultas médicas, programas de pensiones solidarias, y servicios de instituciones como Conadis, Conape, Senasa, Escuelas Vocacionales de las FF.AA y la PN, Promimpyme, Comedores Económicos de la Presidencia, entre otros.

La actividad contó con la presencia del director de Propeep, Robert Polanco, así como del vicealcalde del Distrito Nacional, Stalin Alcántara; el diputado José Caraballo; los regidores Giancarlos Vega y Juan López; y destacados líderes comunitarios de la populosa barriada capitalina.

En su intervención, el director de Propeep, destacó la importancia de la proximidad del Gobierno con la población: “Aquí estamos para atender a cada ciudadano y ciudadana. Propeep trabaja día y noche para llevar la acción social a quienes más lo necesitan, sin importar las diferencias, escuchando y respondiendo a sus necesidades”.

“En San Carlos hay mujeres embarazadas que necesitan acompañamiento, adultos mayores que esperan pensiones solidarias, personas con discapacidad que requieren dispositivos de apoyo, y jóvenes que desean ingresar a cursos técnicos para superarse”, acotó.

Polanco, expresó que el barrio San Carlos, al igual que muchos otros de la capital, necesitan la presencia de los programas sociales del Gobierno y que, aunque se piense en el Distrito Nacional como un espacio de riquezas, allí también existen familias en condiciones de vulnerabilidad, las cuales, dijo, requieren atenciones.

Precisó que ese es el compromiso y las instrucciones del presidente Luis Abinader, que busca lograr que las instituciones estén cerca de la gente y que los funcionarios trabajen para el pueblo.

Extiende acción social a Santo Domingo Norte

De igual manera, Propeep replicó esta estrategia en el poblado La Victoria, en Santo Domingo Norte, beneficiando a cientos de personas mediante servicios similares en la escuela María Figueroa Adón. Además, inauguró un Paseo de los Colores en el Club Deportivo San Antonio, con una extensión de 64 metros cuadrados, como parte de las iniciativas de desarrollo y embellecimiento comunitario.