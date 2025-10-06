Propina en República Dominicana: cuándo debes pagarla y cuándo no

En República Dominicana, el cobro del 10 % por concepto de propina en establecimientos comerciales donde se expenden comidas o bebidas suele generar dudas y molestias entre los clientes.

Pero, ¿sabes cuándo debes pagarla y cuándo no, así como cómo debe distribuirse a favor de los empleados? A continución, el Hoy Digital te lo explica:

Nuevo Código de Trabajo

De acuerdo con el artículo 228 del proyecto que busca reformar la Ley 16-92 del Código de Trabajo —aprobado en primera lectura en el Senado—, la propina obligatoria del 10 % se cobrará en hoteles, restaurantes, cafés, barras y otros establecimientos similares, a todos los clientes sin importar si fueron atendidos dentro del local.

«Es obligatorio para el empleador agregar un diez por ciento por concepto de propina en las notas o cuentas de los clientes, o de otro modo que satisfaga dicha percepción, a fin de ser distribuido íntegramente entre todos los trabajadores del establecimiento, con excepción de aquellos que pertenezcan al área gerencial y administrativa», se lee en la pieza legislativa.

De qué forma se distribuirá

Asimismo, en el documento se indica que la distribución de la propina entre los trabajadores señalados en la parte capital de este artículo se realizará en proporciones diferentes, tomando en consideración factores tales como el nivel de calificación, y la mayor o menor afectación del trabajador al servicio directo al cliente, así como el área de servicio donde se origine la propina.

«Esta distribución será convenida en cada establecimiento por trabajadores y empleadores, pudiendo ser modificada de mutuo acuerdo. De igual manera, los trabajadores y empleadores de los establecimientos señalados en este artículo podrán acordar que la distribución porcentual de la propina, aprobada de mutuo acuerdo entre trabajadores y empleadores, se realice estableciendo criterios de distribución que tomen en consideración la generación del porcentaje de propina en cada una de las áreas de servicios de los establecimientos», establece el proyecto.

Resolución vigente

Sin embargo, la sentencia núm. 033-2021-SSEN-00765, emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), precisa que el 10 % obligatorio por concepto de propina solo se aplicará a las notas o cuentas de los clientes que consuman comidas o bebidas dentro de los establecimientos. Agrega que no podrá extenderse el cobro de este concepto al monto de las facturas por productos adquiridos en hoteles, restaurantes, cafés, barras u otros negocios donde se vendan comidas o bebidas para consumo fuera del local.

Añade que: “Ello independientemente de que dichas comidas o bebidas sean transportadas por un empleado del negocio en cuestión o que el cliente haya pagado a un tercero, sea persona física o moral, bajo cualquier modalidad o vía, que tenga como actividad económica transportar comidas o bebidas producidas por otros comercios”.

Rechazan la propuesta

La decisión de los senadores respecto al referido artículo del Código de Trabajo ha generado rechazo en distintos sectores de la sociedad.

Tal es el caso del exministro de Trabajo, Rafael Alburquerque, quien advirtió que esta medida perjudicará tanto a los consumidores como a los trabajadores de entrega a domicilio.

“A partir de ahora los que pidan pizzas y hamburguesas a su domicilio tendrán que pagarlos un 10% más caros, y todo por culpa de los Senadores de la República, a quienes se les ocurrió que los clientes consumidores paguen un 10% de propina”, señaló el también exvicepresidente de la República Dominicana.

Recordó que, actualmente, la propina que se paga a los repartidores es voluntaria y depende de la satisfacción del servicio. Sin embargo, con esta disposición, “en lo adelante, además de esa propina voluntaria, tendrán que pagar el 10 % obligatorio por mandato de la ley”.

De acuerdo con Alburquerque, esta medida no busca favorecer a los trabajadores, sino a los dueños de negocios de comida rápida. “Esta decisión del Senado solo busca beneficiar a los dueños de los establecimientos de comida servida a domicilio, que a partir de ahora pagarán a los deliverys un salario menor con el argumento de que reciben un 10% de propina”, sostuvo.

El jurista alertó, además, que la disposición tendrá un impacto directo en los beneficios laborales de los repartidores. “La decisión del Senado perjudica a los deliverys porque no solo recibirán un salario menor, sino que, además, se les disminuirá sus prestaciones laborales porque la propina no se toma en cuenta para el cálculo de la cesantía”, afirmó.

Asimismo, advirtió sobre conflictos que podrían generarse con las plataformas digitales de entrega de comida, muy utilizadas en el país. Según explicó, “en esas plataformas no está incluida la propina, lo que conducirá a reclamaciones entre plataformas y empresas a las que estas sirvan”.

El exvicepresidente concluyó con un mensaje contundente: “Eso se llama el Senado al servicio del capital”.

