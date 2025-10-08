Proponen honrar a Nazario Ramos al nombrar pista de atletismo en SFM

SAN FRANCISCO DE MACORÍS. – El senador por la provincia Duarte, Franklin Romero, depositó ayer ante la Secretaría del Senado de la República un proyecto de ley que busca designar la pista de atletismo del Complejo Deportivo Juan Pablo Duarte de esta ciudad con el nombre del fenecido deportista César Nazario Ramos.

Con esta iniciativa legislativa, el congresista procura rendir homenaje a Ramos, considerado uno de los más consagrados dirigentes deportivos en la historia de este municipio.

“Esta propuesta de nombrar la renovada pista de atletismo de San Francisco de Macorís con el nombre de Nazario Ramos es un reconocimiento a un hombre que lo dio todo por el deporte y la juventud”, expresó Romero a través de un despacho de prensa de la Oficina de Gestión Senatorial Duarte.

El legislador consideró que la vasta trayectoria deportiva de Nazario Ramos lo hace merecedor de que la referida instalación lleve el nombre del también miembro de la Galería de la Fama del Deporte de la Región Nordeste.

La pista de atletismo, ubicada en el Complejo Deportivo Juan Pablo Duarte, fue recientemente remodelada a un costo millonario por el Instituto Nacional de Educación Física (INEFI), que dirige Alberto Rodríguez, con motivo de los Juegos Deportivos Escolares Nacionales, actualmente en desarrollo en esta ciudad, con subsedes en La Vega, Salcedo y Nagua.

Nazario Ramos fue un destacado dirigente deportivo con una trayectoria de varias décadas dedicadas a la promoción de diversas disciplinas.