Proponen unificar la estafa y el abuso de confianza y endurecer las penas a 20 años

La Fundación Transparencia y Democracia, consideró que se debe legislar para aumentar las penas, ya que en la actualidad las contempladas en los artículos 405 y 06 del Código Penal Dominicano, son relativamente bajas para condenar a personas que las más de las veces, se apoderan del patrimonio o capital ajeno.

El presidente de la entidad, César Manuel Matos Díaz, dijo que falta humanizar el código respecto de las víctimas, pues se presentan muchos casos de Estafa y Abuso de Confianza donde aun existiendo el desplazamiento de patrimonio y capitales, no se conjugan los famosos elementos constitutivos de la infracción, por lo que hay que considerar específicamente el “desplazamiento de patrimonio o capital de las manos del defraudado a las manos del defraudador”.

Matos Díaz, aseveró que por ejemplo, para tipificar un hecho como estafa, es necesaria que haya la relación de derecho, entre el defraudado y el defraudador, pues esta no se hubiera producido jamás si no existiera previamente la voluntad de entregar la cosa en el primero, y de apoderarse ilegítimamente de ella en el segundo, por medio de un ardid, artimaña, engaño, lo cual, debe ser castigado con penas superiores a los 2 o 5 años, ya que en muchos de los casos, la dificultad para demostrar la convergencia de los “llamados elementos constitutivos” alimenta la impunidad y la corrupción, dadas las bajas penas que imperan, pues lamentablemente estos tecnicismos jurídicos, no siempre favorecen a la sociedad.

Continúo explicando el dirigente de la sociedad civil, que lamentablemente hay personas que como producto de un ardid, artimaña o engaño, pierden patrimonios millonarios y los Estafadores en apenas 2 años estarán en libertad y si el juez de la Ejecución de la Pena, le concede la Libertad Condicional, en apenas un año y un día estarán en libertad, mientras la víctima no tiene más alternativas que no sea quedarse con su patrimonio perdido, mientras el Estafador disfrutara el patrimonio o el capital producto de su estafa.

Conforme nuestro Código Penal, la estafa consiste en hacerse entregar o remesar fondos, valores u objetos, usando un falso nombre o una falsa calidad o empleando maniobras fraudulentas y estable como elementos constitutivos de esta infracción los siguientes; a) Que haya tenido lugar mediante el empleo de maniobras fraudulentas; b) Que la entrega o remesa de valores, capitales u otros objetos haya sido obtenida con la ayuda de esas maniobras fraudulentas; c) Que haya un perjuicio; y d) Una intención fraudulenta.

César Manuel Matos Díaz, apuntó que además de aumentar las penas, las infracciones de Estafa y Abuso de Confianza deben ser unificadas y reducidos los elementos constitutivos, bajo la denominación de Fraude, para que las victimas puedan acceder a la justicia con menos dificultad, y elevar las penas para que oscilen entre 4 a 20 años, según el monto de la infracción.

Al concluir, el presidente de la Fundación Transparencia y Democracia, hizo un llamado al Procurador General de la República. Jean Alain Rodríguez, al presiente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina y a los senadores y diputados para que aprovechen la oportunidad que les brinda la discusión sobre el divorcio, a los fines de introducir los cambios necesarios al nuevo Código Penal de la República Dominicana.