  • Ramón Mercedes
Nueva York. La policía de esta ciudad dio a conocer este lunes la foto del presunto asesino del dominicano Omar López, de 45 años y padre de tres hijos, frente al 141 de la avenida Nagle, entre las calles Arden y Thayer, en el sector Inwood en el Alto Manhattan.

La uniformada persigue activamente a la persona que aparece en la foto. Se informó que el lamentablemente incidente sucedió a eso de las 4:00 de la madrugada de este domingo, cuando se desató una discusión con cuatro sujetos que lo persiguieron y acuchillaron.

La familia del dominicano clama por justicia. Aún no se ha determinado el motivo del apuñalamiento. La investigación continúa en curso.

La institución del orden solicita a cualquier persona que tenga información sobre este incidente que llamar a Crime Stoppers al 1-800-577-8477 o al 1-888-577-4782.

También puede enviar sus pistas a través del sitio web de Crime Stoppers: https://crimestoppers.nypdonline.org/  o en @NYPDTips. Todas las llamadas son estrictamente confidenciales.

Policía NY proporciona foto presunto asesino de dominicano en Alto Manhattan
