Propósitos de belleza para este nuevo año 2023

En la cuenta atrás para despedir el año, es cuando aparecen los momentos para hacer balance y proyectarnos al futuro.

Por eso, hoy te traemos 10 propósitos de belleza para este 2023, que te pueden resultar inspiracionales del portal Belleza Activa.

Ganaré la batalla a la pereza. Si eres de las que les cuesta seguir hábitos, recuerda los beneficios que nos aportan, con simples gestos.

La pereza no nos puede ganar la batalla en la higiene diaria, el cutis estará mucho más sano, liberado de las impurezas y de los restos de maquillaje.

Así evitaremos que aparezcan impurezas y granitos y la piel estará mucho más radiante.

Conoceré las necesidades de mi piel. Ya habrás descubierto que no todos los cosméticos te van bien. Y es que es fundamental conocer la tipología de nuestra piel y sus necesidades para dar con el tratamiento más beneficioso.

Para cualquier afectación cutánea, lo ideal es visitar el dermatólogo para que nos facilite el mejor diagnóstico.

Recordaré el poder de la exfoliación. Este es un paso súper importante en el cuidado de la piel, sin embargo, cae rápidamente en el olvido.

¡No puede ser! Liberar la piel del rostro y del cuerpo de las imperfecciones es una condición sine qua non para que los cosméticos penetren correctamente y muestren sus mejores frutos.

Usaré todo el año protección solar. Afortunadamente, cada vez somos más conscientes del impacto de la radiación solar en nuestra piel. Y es que está en todas las estaciones (no solo en verano) y no provoca únicamente quemaduras, sino que también acelera el envejecimiento prematuro que causan los radicales libres.

Por ello, es fundamental que te protejas siempre, sin excusas, porque ahora el mercado ofrece bases de maquillaje con SPF y bb creams que presentan resultados muy favorecedores. Lejos del aspecto de las cremas solares blancas de toda la vida…

Cuatro propósitos muy interesantes…

Mantendré una buena alimentación. Las verduras, las frutas y los dos litros de agua estarán muy presentes en nuestra dieta sana y equilibrada.

Mientras que los alimentos procesados, grasas y azúcares solo harán algunas apariciones estelares. No se trata de ser especialmente restrictivas pero sí cuidarnos mucho por dentro.

Exploraré y evaluaré mis necesidades sexuales e íntimas sin pudor. ¡Por fin estamos rompiendo muchos tabúes, también en el terreno de la sexualidad femenina y de la menstruación, siempre ligada a esa vergüenza y culpabilidad!

No puede volver a caer en el olvido el placer femenino ni nuestra higiene íntima, porque es una forma de mutilar nuestra naturaleza.

Me comprometeré con el deporte. ¡Se acabaron las excusas! Tienes un montón de oportunidades para realizar actividad física si no quieres ir al gimnasio: puedes salir a andar, pasear o correr, quedarte en casa y realizar ejercicios de yoga, de tonificación, baile… (¡no sabes la cantidad de clases gratis que tienes en Youtube para activarte!).

Y después de superar la pereza inicial, te encuentras con la energía y la vitalidad que nos ofrece el deporte y pensarás… ¿Por qué no he empezado antes?

Premiaré mi melena y mi cuerpo con tratamientos profesionales de calidad. Como ya te comentamos en la entrada de propósitos para lucir melena en 2023, es importante que apostemos por productos específicos para nuestro tipo de cabello y premiarlo de vez en cuando con tratamientos profesionales.

Y es que estos nos proporcionarán una dosis reparadora o hidratante ideal para la melena. Eso ocurre también con el cuidado corporal: regálate de vez en cuando un tratamiento profesional y descubrirás esta gran sensación de bienestar.

Y dos claves…

Me voy a mirar y a escuchar mucho por dentro. ¿Qué necesito? ¿Qué me hace feliz? ¿Qué quiero cambiar? Atrévete a realizarte estas preguntas y piensa que tienes la llave para cambiar aquello que no te gusta de tu vida.

Es fundamental que encuentres momentos de reflexión en el incesante ritmo de la rutina para identificar tus necesidades, mimarte por todo lo bueno que das y perdonarte por tus errores. No es egoísmo, es la única forma de ser feliz.

Y ponemos el broche final a esta entrada de propósitos de belleza parar 2023 con…Seguiré mis gustos y mis instintos en el mundo beauty.

Sabemos que no paran de salir nuevos productos innovadores y a las amantes del mundo de la belleza nos encanta probar, cómo quedan estas sombras glitter, a ver el nuevo labial nude, esta base de maquillaje cubre suficiente o no… Y en este explorar encontrarás lo que mejor te siente: no se trata de seguir las imposiciones de las tendencias ni de la moda, sino simplemente de saber lo que mejor te queda y con lo que tú te sientes más tú… Y así es cuando estarás realmente cómoda.