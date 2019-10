Prosiguen disturbios Haití en medio varios funerales

La policía se enfrentó con dolientes el miércoles mientras miles de haitianos asistieron a los funerales de las personas que han muerto en las manifestaciones para exigir la renuncia del presidente Jovenel Moïse.

Se realizaron 11 funerales de por lo menos 20 muertos en seis ciudades, incluido en la capital Puerto Príncipe, donde el miércoles dos personas resultaron heridas en una protesta que comenzó cuando los guardias presidenciales trataron de bloquear un camino aledaño al sitio donde cientos se habían reunido alrededor de los ataúdes de dos víctimas.

Un grupo de dolientes incendió un vehículo de la policía, lo que provocó que los agentes comenzaran a disparar mientras gran parte de la gente huía. Luego de que los heridos fueron trasladados al hospital, algunas personas con rocas persiguieron un camión de bomberos que trataba de extinguir las llamas del vehículo.

En otro funeral, dolientes llenaron una iglesia en el vecindario de Delmas, con una parte se quedó en la calle. Algunas mujeres gritaban, se mecían adelante y atrás, y se caían al suelo. Había neumáticos ardiendo afuera de la iglesia, donde la gente gritaba “íAbajo Jovenel!” y “íJovenel tiene que irse!”.

Jean-Mary Daniel, de 42 años, dijo que las muertes no detendrán las manifestaciones que mantienen muchas escuelas y negocios cerrados desde hace cinco semanas.

“La muerte de un soldado no significa la destrucción del ejército”, afirmó. Los funerales se llevaron a cabo un día después de que el presidente sostuvo una conferencia de prensa y dijo que sería irresponsable renunciar y reiteró llamados a un diálogo. Pero los dirigentes de la oposición rechazan esos llamados.

La corrupción, la inflación que alcanza el 20% y la escasez de productos básicos como la gasolina son los grandes motores de las protestas. El 60% de los casi 11 millones de haitianos viven con menos de dos dólares diarios y el 25% con menos de un dólar diario. En la víspera, la Misión de Apoyo a la Justicia en Haití de la ONU puso fin a sus operaciones, y por primera vez desde 2004 no hay una fuerza de paz en este país. El jefe de las fuerzas de paz, Jean-Pierre Lacroix, dijo al Consejo de Seguridad que desde 2004 se han registrado progresos “considerables, pero los logros de estabilidad siguen siendo frágiles y deben arraigarse más profundamente en la democracia y el desarrollo”.

Añadió que “el contexto actual no es el ideal para poner fin a 15 años de mantenimiento de la paz en el país”, pero aseguró que la ONU no se retira totalmente de Haití.