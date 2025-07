Proteger con equidad a inquilinos y propietarios

Con más de un millón de hogares que alojan tres personas en promedio domiciliándose en agudas precariedades en todo el país -de acuerdo con el último censo- se está ante la dramática realidad de un elevado porcentaje poblacional en grados extremos de pobreza y situaciones habitacionalmente críticas de escasez de espacio y paredes frágiles construidas con materiales inadecuados, bajo techos vulnerables a inclemencias climáticas y ninguna conexión para recibir agua potable y deshacerse de las residuales. Le sigue en categoría el estrato de clase media baja de débiles capacidades para la adquisición financiada de moradas con un numeroso segmento de gente bajo la insuficiencia de salarios mínimos al borde de ser vencidos (si no es que ya fueron pulverizados) por el ascendente costo de la vida. Más del 50% de los padres de familias del país se gana la vida desde la informalidad que les excluye del marco jurídico laboral y de la dinámica económica convencional que auspicia la seguridad y permanencia de los ingresos.

La movilidad social actual (que no ha sido activada por el crecimiento del venerado PBI) no augura abundancia a corto plazo de soluciones propias a las necesidades de alojamiento digno de un amplio sector obligado a rentar viviendas. Y ahora que el país está en vías de modificar la ley que regiría las relaciones entre inquilinos y propietarios, sería justo que quienes legislan queden advertidos de que las nuevas regulaciones deben proteger efectivamente de desalojos arbitrarios a los arrendatarios subordinando tales acciones a las decisiones de tribunales competentes y comprometidos con la equidad y la vigencia de plazos razonables. Pero los derechos de quienes dirigen sus bienes e inversiones a ofertar edificaciones, cuya disponibilidad debe ser suficiente en el mercado, requieren también la participación del Estado para garantizar que unos y otros se acojan a lo contractual para no desincentivar los imprescindibles aportes de los caseros a la comunidad carente de inmuebles. En no pocos casos, las reglas que han primado sobre los convenios de alquiler han sido violadas en perjuicio de los propietarios.