Prótesis dental, para sonreír siempre

Los avances tecnológicos relacionados a la odontología, las medidas preventivas, la toma de conciencia sobre la importancia y funciones de los dientes han hecho posible que cada día menos personas sean edéntulas totales.

Sin embargo, aun hay un porcentaje significativo de la población padece de esta situación, la mayoría por problemas periodontales y caries, otros, consecuencia de accidentes y los menos por complicaciones de enfermedades sistémicas o tratamientos relacionados a condiciones específicas.

La reposición dentaria se realiza por medio de una prótesis total; el tipo y las características van a depender del diagnóstico del odontólogo y la decisión que tome el paciente.

Las prótesis pueden ser fijas o movibles. En el caso de las fijas el paciente debe pasar por un proceso de colocación de implantes dentales y sobre estos se coloca la prótesis dental.

El número de implantes y el lugar donde van a ser colocados, lo determina el implantólogo junto al odontólogo rehabilitador.

La prótesis total convencional es la removible. Esta es realizada por un protesista y se coloca luego que el paciente ha perdido todas las piezas dentarias. Si ha tenido cirugías recientes, se espera a que los tejidos hayan cicatrizado.

Esta prótesis se soporta de la mucosa oral.

En algunos casos deben realizarse extracciones dentarias múltiples, las cuales comprometen la estética del paciente; en estos casos es prudente realizar una prótesis total inmediata, es decir, el paciente, al salir de la sala de cirugía, se marcha a su casa con una prótesis removible colocada.

Las prótesis totales inmediatas se soportan sobre un tejido que apenas inicia su proceso de cicatrización, por lo tanto, pueden resultar un tanto molestas y con un periodo de vida útil muy reducido, ya que al sanar los tejidos blandos, la prótesis no se va a adaptar y no tendrá estabilidad.

Prótesis total. Las ventajas que ofrece una prótesis total sobre implantes son muchas, entre las que se pueden resaltar:

1. Mayor estabilidad

2. Confort

3. Seguridad al paciente al masticar y hablar

4. Mayor estética.

Sin embargo, con ambas el paciente puede hacer una vida normal, tanto física como psicológicamente.

Las prótesis deben ser higienizadas diariamente. Las removibles deben ser retiradas después de ingerir alimentos, y no solo cepillar la prótesis, también la mucosa, esta última se debe limpiar con un hisopo o gasa estéril.

Las prótesis totales fijas, también deben ser cepilladas después de cada comida y antes de irse a dormir.

El uso del hilo dental es sumamente importante.

El odontólogo, junto a su equipo de trabajo, son las personas responsables de indicarle al paciente los aditamentos de higiene que debe comprar, así como la forma de utilizarlos.

Lo ideal es no dormir con las prótesis removibles, sin embargo, muchos pacientes no se sienten a gusto con esa situación.

Si la retira al acostarse debe dejar la prótesis en un vaso con agua con una solución antibacterial recomendada por el profesional de la salud oral.