Protestan contra políticas de Trump y Elon Musk

BOSTON.- AP

Cientos de personas gritaban “Detengan el golpe” y llevaban carteles con las frases “Amo la democracia” y “Resistan” el viernes en las calles de Boston para protestar contra las políticas del presidente Donald Trump y su colaborador multimillonario Elon Musk.

La manifestación pacífica, celebrada en medio de bajas temperaturas, contó con el apoyo de 100 grupos de derechos civiles, de medio ambiente y progresistas de Massachusetts. Orador tras orador condenó las políticas del gobierno federal que afectan a las comunidades marginadas y exhortó a la multitud a oponerse a lo que consideraron un ataque a la democracia.

“Estoy aquí porque estoy preocupada por mis nietos, especialmente por mi nieta, que no va a tener los mismos derechos que yo he tenido en términos de controlar mi cuerpo y todos los derechos que hemos experimentado y con los que he crecido”, dijo Diane Bleier, una mujer de 76 años de Lexington, en la manifestación en el parque Boston Common.

“Se los van a quitar si este malhechor sigue campando a sus anchas sobre el gobierno y destruye nuestros derechos y destruye nuestra democracia”, continuó. “Es importante levantarse y protestar y no quedarse en casa sin hacer nada”, señaló Ellen Epstein, de Medford y sostenía un cartel con la frase: “Detengan el fuego de Trump”. “Siento la necesidad de defender lo que es correcto. Lo que está sucediendo ahora es muy incorrecto”, añadió.