«Comunidades huérfanas de salud»: Protestan por alegados retrasos en la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar

Organizaciones comunitarias y grupos de activistas se han reunido en el lugar de construcción de la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar para protestar por los 12 años de retrasos en la finalización del proyecto.

La protesta, irónicamente denominada «el cumpleaños del retraso», busca llamar la atención sobre las deficiencias y la falta de servicios que, según los manifestantes, afectan a miles de ciudadanos.

Los participantes de la manifestación expresaron su frustración ante lo que perciben como una falta de acción por parte de las autoridades.

«Se les ha estado reclamando en reiteradas ocasiones y solamente utilizan los medios de comunicación para hablar del servicio que supuestamente se está dando», declaró uno de los portavoces.

Según los manifestantes, a pesar de las promesas y los anuncios oficiales, la realidad en las instalaciones es de «un desorden». Los pacientes que acuden en busca de atención médica se encuentran con un caos que dificulta el acceso a servicios básicos.

Las organizaciones exigen la apertura inmediata de unidades cruciales, como la de quemados y la de salud mental. «Las comunidades están huérfanas de los servicios de salud», señalaron, subrayando la urgencia de estas especialidades para la población.

A 12 años del inicio de la construcción, los manifestantes insisten en que sus reclamos no pueden seguir siendo ignorados y demandan una respuesta clara y un plan de acción concreto para la finalización de la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar.