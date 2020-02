Protestan por difundir fotos de caso de feminicidio en México

Imágenes del cuerpo desollado y acuchillado de una joven en Ciudad de México llegaron a las primeras páginas de algunos diarios esta semana y la ira de decenas de jóvenes volvió a estallar ayer porque tal exhibición fue considerada por las feministas una falta de respeto más hacia todas las mujeres.

“Da rabia cómo asesinaron a Ingrid, cómo los medios exhibieron su cuerpo”, leyó una joven encapuchada frente al Palacio Nacional que solo se identificó como miembro de un grupo del Estado de México. “Da rabia cómo la sociedad nos juzga a nosotras diciendo que ésas no son las formas de politizar nuestra rabia. Si nuestras protestas les perturban la paz, pues entonces no tendrán paz hasta que nosotras no tengamos justicia”, agregó. “No estamos enojadas, estamos furiosas”.

Consignas como “México feminicida” o “Nos están matando” se escucharon a lo largo de la jornada en distintos momentos y lugares de la capital de un país donde a diario matan a diez mujeres aparentemente solo por serlo. En 2019 fueron 3,825, según el gobierno federal, un 7% más de las registradas en 2018.

Por la mañana, las jóvenes lanzaron pintura roja contra la puerta del Palacio Nacional, aunque los dispositivos antiincendios del mismo soltaron agua que limpió la madera y pronto sólo quedaron los grafitis de los muros y los gritos.

Lidia Florencio, un ama de casa de Chimalhuacán, un suburbio de la capital foco rojo de la violencia feminicida, intentaba contener su dolor. Al menos en este caso, pensaba, las autoridades no podrían invisibilizar el asesinato de Ingrid Escamilla como, a su juicio, hacen con la mayoría de feminicidios, entre ellos, el de su hija Diana. A tres años de que la mataran “ni siquiera hay una línea de investigación”, denunció.