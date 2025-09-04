Protestas en la Vuelta a España: el inesperado giro en la competición    

Una nueva protesta para pedir que el equipo Israel-Premier Tech deje la Vuelta Ciclista a España protagoniza este miércoles la salida de la duodécima etapa, en la localidad cántabra de Laredo, aunque el director del conjunto israelí, el navarro Oscar Guerrero, asegura a EFE que seguirán en la Vuelta.

Con numerosas banderas palestinas, pancartas en las que se puede leer «Israel genocida», «Stop genocidio», fotografías de personas fallecidas y gritos de «expulsión de la competición», unas 300 personas están concentradas desde primera hora de la mañana en la salida de la Vuelta Ciclista a España, en Laredo, para pedir que el Israel-Premier Tech deje el pelotón.

Tras bajar del autobús que ha trasladado al equipo a Laredo, su director deportivo ha insistido a EFE que no van a abandonar la Vuelta a España porque sería «un precedente muy peligroso».

Israel–Premier Tech mantiene que va a seguir en carrera

Óscar Guerrero aseguró que el equipo no tiene ninguna duda de que va a seguir en carrera en la Vuelta e insistió en que son una formación deportiva que ha venido a España a competir, tras una nueva protesta para pedir su expulsión en la salida de la duodécima etapa en Laredo.

Protesta en Bilbao

Ha reconocido mucha tensión y miedo tras las protestas que se produjeron ayer en Bilbao, que llevaron a parar la llegada a meta de la Vuelta, pero ha asegurado que sus ciclistas están preparados para seguir en carrera.

En declaraciones a EFE, el manager general del Movistar, Eusebio Unzue, quien lleva más de 40 años en este deporte, ha señalado que nunca en su carrera profesional en el ciclismo ha vivido lo que está ocurriendo ahora con la presencia del Israel-Premier Tech en la Vuelta.

La duodécima etapa de la Vuelta Ciclista a España discurre este jueves entre Laredo y Los Corrales de Buelna (Cantabria), donde se espera que el pelotón llegue sobre las 17.30 horas.

Javier Guillén, director general de la Vuelta a España, ha asegurado a Efe en Laredo que la prioridad de la organización «es la prioridad de los ciclistas».

La seguridad se reforzará según los riesgos de cada etapa

La seguridad de la Vuelta Ciclista a España podrá reforzarse en cada etapa cuando los cuerpos policiales consideren que las protestas que se están produciendo contra la participación de un equipo de Israel en la prueba conlleven riesgo para los ciclistas y los aficionados.



Este jueves el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que la seguridad de la Vuelta «va a estar garantizada y para eso está la Guardia Civil, la Policía Nacional y todo el despliegue previsto».



No obstante, fuentes de su departamento han indicado a EFE que si los servicios de Información de las fuerzas de seguridad del Estado valoran que en una determinada etapa se pueden producir incidentes, se reforzará el dispositivo fijo con las unidades territoriales de ambos cuerpos, según sea demarcación de la Policía Nacional o de la Guardia Civil.



Efectivos de ambos cuerpos conforman el despliegue policial de las etapas, salvo en las que se desarrollan en su totalidad en el País Vasco y Cataluña, cuya seguridad está a carga de la Ertzaintza y los Mossos d’Esquadra, respectivamente.



El operativo fijo de la ochenta edición de la Vuelta Ciclista esté integrado por 132 agentes de la Guardia Civil, tanto de la Agrupación de Tráfico, como de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) y del Servicio Aéreo, a los que se suman los más de 70 efectivos de la Policía Nacional adscritos a los antidisturbios, UIP y UPR; Participación Ciudadana, grupos operativos de respuesta y unidad aérea.



De todos modos, en cada etapa colaboran con estos agentes «fijos» distintas unidades de los territorios por donde discurre la Vuelta.