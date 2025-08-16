Protestas por apagones en varias localidades del Cibao

Protestas en Cibao por apagones: exigen mejoras en el servicio eléctrico

Protestas en Cibao por apagones: exigen mejoras en el servicio eléctrico

SALCEDO.- Varias localidades de la región del Cibao mostraron su inconformidad durante la noche del pasado viernes, en donde hubo encendido de gomas y el lanzamiento de obstáculos y objetos inservibles en varias de las vías de algunos pueblos de la zona, en protestas por los constantes y prolongados apagones que se han estado dando en los últimos días.

Conforme a los reportes llegados a este medio, entre las localidades en donde se desarrollaron las protestas fueron, Río San Juan, Nagua, San Francisco de Macorís, Tenares, Villa Tapia y varios sectores de la zona céntrica y lugares periféricos del municipio de Moca.

En las referidas localidades además del encendido de gomas se produjeron enfrentamientos entre agentes policiales y enardecidos manifestantes, como fueron los casos de las comunidades de Ranchito y Santa Ana de Villa Tapia en la provincia Hermanas Mirabal, así como en sectores de la parte baja de San Francisco de Macorís.

En dichas zonas, además los quejosos lanzaron objetos inservibles en sus principales vías, los que por momento dificultaba el desplazamiento de vehículos por los referidos lugares, en donde fue necesaria la presencia de unidades policiales.

Suministro mejoraría a partir de este domingo

De acuerdo al ministro de Energía y Minas, Joel Santos, el servicio energético tendría una notable mejoría a partir de este domingo, cuando las autoridades inyecten al sistema unos 525 megavatios a la capacidad instalada.

En ese sentido el funcionario manifestó, que “los recientes apagones se deben, principalmente, a dos factores: el aumento extraordinario de la demanda provocado por las altas temperaturas en el territorio nacional y la salida de operación de varias plantas por razones técnicas”, dijo.

Precisó que las unidades afectadas y por lo que se han estado produciendo apagones, son,  Punta Catalina 2, con 360 megavatios, la cual se reincorporará al sistema  c entre la madrugada del sábado y el domingo. También Los Mina V, con 120 megavatios, respectivamente.

Anuncios de más protestas en varios pueblos del nordeste

De su lado, el Frente Amplio de Lucha Popular (FALPO) y el Movimiento Social y Popular, tanto de San Francisco de Macorís como de Hermanas Mirabal, estarían iniciando en los próximos días, un plan de lucha, tendente a que las autoridades de la Empresa Dominicana de Energía del Norte (Edenorte), soluciones el tema de los apagones en varias de las provincias del nordeste.

Conforme a Raúl Monegro, vocero Nacional del Falpo, las acciones de lucha se iniciarán en San Francisco de Macorís, en donde la entidad tiene programado un “Gran piquete contra Edenorte” en donde y a través de una agresiva una campaña mediática por sus diferentes plataforma digitales, estos expresan su descontento por las tandas de apagones que se vienen registrando en esta y otras zonas del país.

 Mientras que en Salcedo, la entidad popular está llamado a una marcha por toda la ciudad en en los próximos días, en donde además entregaría un documento a las autoridades de Edenorte para que estos y al igual que en San Francisco de Macorís  suspendan las prolongadas tandas de apagones que se vienen produciendo en esta demarcación.

Periodista con experiencia desde hace más de 29 años. Nuestro fuerte principal son los temas que tienen que ver con las diversas problemáticas sociales del país y el análisis político, así como las reflexiones críticas sobre libros que tengan que ver con los temas planteados en líneas anteriores, con énfasis además en la novela y el cuento. Con Maestría en Ciencias Políticas y Políticas Públicas egresado de la UASD y con más de 15 Diplomados que tienen que ver con la Comunicación Política y la Imagen Política, entre otros.

Además autor de 11 libros publicados con temas que tienen que ver con la historia, la crítica literaria, biografía y otros que esperamos publicar en los próximos meses.

