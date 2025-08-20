Protestas por apagones sacuden Villa Mella y otros sectores: La respuesta de las autoridades

Las constantes interrupciones en el servicio eléctrico han desatado una ola de protestas en sectores como Villa Mella, Ensanche Ozama, Alma Rosa, Mandinga y zonas del Distrito Nacional, donde residentes han salido a las calles para exigir soluciones inmediatas.

En medio del creciente malestar, el presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED), Celso Marranzini, ofreció declaraciones en el programa El Día, transmitido por Telesistema, canal 11, donde reconoció los desafíos que enfrenta el sistema eléctrico nacional.

“Este verano ha sido muy fuerte. Todavía nos quedan subestaciones por cambiar”, expresó Marranzini, al referirse a la sobrecarga que aún requieren intervención.

El funcionario explicó que asumió el cargo en 2024 y que, aunque se han logrado avances, la demanda energética sigue creciendo y exige un esfuerzo monumental.

Celso Marranzini

“La gente cree que tengo la vida entera ahí. Yo llegué en 2024 y no es fácil”, afirmó. “Aquí la gente exige cuando se va una hora de luz, y antes aplaudían cuando la luz llegaba”, agregó, en referencia al cambio de expectativas ciudadanas.

Marranzini también destacó su trayectoria como servidor público no político, al haber colaborado con tres gobiernos distintos, y reiteró el compromiso de las EDEs para mejorar el servicio.

Medidas en curso

El CUED anunció que en los próximos meses llegarán cerca de 2,000 transformadores para reforzar la red eléctrica nacional. Además, se prevé que para finales de 2025 no haya subestaciones operando por encima de su capacidad.

Mientras tanto, las protestas continúan en distintos puntos del país, reflejando la frustración de miles de ciudadanos ante los apagones prolongados y la falta de respuestas inmediatas.