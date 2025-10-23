Fotografía de archivo de contenedores de carga, en el puerto de Santos (Brasil). EFE/ Isaac Fontana

Santiago de Chile. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) mejoró este jueves en dos décimas su previsión de crecimiento regional para este año con respecto a la última proyección de agosto y elevó su estimación al 2,4 % tras detectar «un entorno internacional menos adverso».

Venezuela (6 %), Paraguay (4,5 %) y Argentina (4,3 %) liderarán el crecimiento económico este año, según las nuevas cifras de Cepal, seguidos de Panamá (4,1 %), Costa Rica (3,8 %), Guatemala (3,7 %), Honduras (3,3 %) y República Dominicana (3,4 %).

En el medio de la tabla se encuentran Perú (3,2 %), Nicaragua (3,1 %), Ecuador (3 %), El Salvador (2,8 %), Chile (2,6 %), Brasil (2,5 %), Colombia (2,5 %) y Uruguay (2,3 %).

En la cola, pero aún con cifras positivas, están las islas del Caribe -sin contar Guyana y su boom petrolero- (1,9 %), Bolivia (1 %) y México (0,6 %), mientras que Cuba (-1,5 %) y Haití (-2,3 %) son los únicos que decrecerán este año, de acuerdo al organismo de Naciones Unidas.

«Este ajuste en las proyecciones refleja un entorno internacional menos adverso que el previsto en abril, pero no altera el diagnóstico de fondo: el impulso externo al crecimiento se ha desacelerado y la región sigue creciendo a un ritmo bajo», alertó el organismo de Naciones Unidas, con sede en Santiago.

Fotografía de archivo que muestra grúas de pórticos en el puerto de contenedores de Colón (Panamá). EFE/Bienvenido Velasco



Para 2026, Cepal mantiene la estimación de crecimiento regional en el 2,3 %.

Tras las revisiones de abril y agosto, se trata de la tercera mejora que hace la Cepal desde que el presidente estadounidense, Donald Trump, llegó al poder en enero e inició la una guerra comercial contra la mayoría de sus socios comerciales, incluido Latinoamérica.

Las revisiones, explicó el organismo, responden tanto a «modificaciones en los escenarios del crecimiento del comercio internacional por efectos de los anuncios en materia arancelaria que ha efectuado los Estados Unidos» como a «ajustes en las perspectivas de crecimiento de los principales socios comerciales de la región, cuyo ritmo, si bien se ha desacelerado respecto a 2024, registra mejoras».