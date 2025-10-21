Proyecto de ley que modifica el Código laboral es enviado a Comisión de Trabajo

La Cámara de Diputados envió a la Comisión de Trabajo el proyecto de ley orgánica que propone modificar la Ley núm. 16-92, del 29 de mayo de 1992, que aprueba el actual Código de Trabajo de la República Dominicana.

La iniciativa legislativa fue presentada por el diputado Manuel María Rodríguez, con el objetivo de actualizar y adecuar el marco legal laboral a las nuevas realidades del mercado de trabajo, los derechos de los trabajadores y las condiciones económicas del país.

El proyecto será estudiado por la Comisión de Trabajo, que deberá analizar su contenido, consultar a los sectores involucrados y emitir un informe para su posterior discusión en el hemiciclo.

La Ley 16-92 ha sido la base del régimen laboral dominicano durante más de tres décadas. Esta propuesta de modificación podría representar una reforma significativa en aspectos como contratación, jornada laboral, derechos sindicales, seguridad social y resolución de conflictos laborales.