Proyecto Lakhta: apresan en Bávaro a ruso vinculado a la «fábrica de noticias falsas»

El Ministerio Público arrestó, junto a la Fuerza de Tarea Contra el Crimen Organizado, a un ciudadano ruso vinculado con el “Lakhta” o “La Compañía”, un proyecto enfocado en expandir desinformación que ya ha sido denunciado en países como Argentina o Estados Unidos.

Dmitrii Novikov, de 25 años de edad, fue arrestado durante un operativo en una villa del residencial Palmas del Sol II, de Bávaro, La Altagracia, donde residía junto a sus familiares.

Las investigaciones establecen que el detenido dirigía desde territorio dominicano una red de ciber influencia vinculada al proyecto conocido como “Lakhta” o “La Compañía”, con sede en Rusia y dedicado a la creación y difusión de contenido digital enfocado en campañas de desinformación política y manipulación en redes sociales.

«Dichas operaciones buscaban incidir en la opinión pública, con impactos directos tanto en la República Dominicana como en otros países de la región, entre los que figuran Argentina y su gobierno actual», aseguró el MP.

Aseguró que Novikov operaba desde el país con la intención de evitar que se percibiera el origen del contenido promovido, aprovechando a los colaboradores locales bajo la apariencia de deportista de artes marciales mixtas y ocultando su nacionalidad rusa, mientras recibía fondos y dirección de los asociados al citado proyecto.

«Las autoridades han podido comprobar que manejaba sus operaciones económicas y transacciones internacionales a través de billeteras electrónicas con criptomonedas, utilizando plataformas, como Binance, y activos digitales, como Ethereum y Bitcoin», se lee en un comunicado.

Este mecanismo, dijo el órgano persecutor, habría sido empleado con el propósito de mover fondos internacionales, encubriendo el origen de los recursos y facilitar actividades ilícitas relacionadas con el lavado de activos y financiamiento transnacional.

Además, comunicó que durante el operativo fueron incautadas evidencias que comprometen al imputado con la venta y distribución de armas de fuego, lo que amplía el alcance de las pesquisas en curso.