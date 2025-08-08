Celebrando sus 20 años de trayectoria musical, la emblemática agrupación salsera venezolana Proyecto A continúa sorprendiendo a sus fanáticos con una nueva y poderosa colaboración: el remix del tema “Renuncio”, junto a la reconocida exponente urbana dominicana La Perversa.

Este tema, que originalmente se posicionó como uno de los más icónicos de Proyecto A en el ámbito de la salsa romántica, resurge ahora con una energía renovada y una fusión urbana-salsera que promete conquistar nuevas audiencias y unir generaciones.

La participación de La Perversa, una de las artistas femeninas más influyentes del género urbano en la República Dominicana, marca un momento sin precedentes para Proyecto A, reforzando su compromiso de innovar sin perder la esencia que los ha caracterizado durante dos décadas.

“Este remix de Renuncio no es solo una colaboración, es un puente entre géneros, entre países, entre públicos. La Perversa le ha dado una fuerza única al tema, manteniendo originalidad, pero con un aire totalmente fresco y actual”, expresó la agrupación que se encuentra en suelo dominicano para la grabación del videoclip.

La unión de estos dos talentos marca un hito dentro de la música tropical y urbana, y se lanza justo en medio de un momento crucial para Proyecto A, quienes también han sido prenominados al Latin Grammy 2025 en la categoría “Best Salsa Album” por su disco “Sin Darnos Cuenta”.

Nueva música y regreso a República Dominicana

Además del remix de “Renuncio”, Proyecto A acaba de lanzar su nuevo sencillo “Quise Amarte”, una balada de desamor con arreglos del colombiano Sebas Velásquez y un videoclip innovador dirigido por Luis Ache Hernández, que incorpora inteligencia artificial.

El grupo también anunció su regreso a la República Dominicana en agosto, como parte de una gira internacional que los llevará por Venezuela, Colombia, EE. UU. y RD. Este reencuentro con el público dominicano, luego de unos cinco años de ausencia, promete ser uno de los momentos más emotivos del año para la agrupación.

En el país, Proyecto A cuenta con la representación de Julio Fabián “El Peluche Radio” y Resi Minaya (Minaya Music), quienes están impulsando esta colaboración como un gran acontecimiento para el mercado musical caribeño.