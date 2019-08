PRSC aclama a Quique Antún como candidato presidencial para el 2020

Miles de precandidatos a distintos cargos de elección popular para las elecciones del 2020, aclamaron este domingo al presidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Quique Antún, que asuma de “inmediato” la candidatura presidencial de su organización política.

Los precandidatos reformistas de todo el país, concentrados en el Coliseo Carlos –Teo- Cruz, de la capital, pedían a gritos que el presidente del PRSC encabece una boleta presidencial independiente, tal como han aprobado los más altos órganos asamblearios de esa entidad.

Los aspirantes a los diferentes cargos electivos que asistieron al Encuentro Nacional de Precandidatos Reformistas se pusieron de pie y comenzaron a lanzar consignas de apoyo al líder reformista cuando este se disponía a pronunciar su discurso de clausura del acto.

Miles de voces gritaban al unísono “Llegó la hora, Quique Presidente”, “Se siente, se siente, Quique Presidente”, “Ya lo decidimos, con Quique ganamos” y “Quique, Quique, Quique…”, consignas que retumbaban en el abarrotado coliseo, que desde las 10:30 de la mañana sirvió de escenario para el encuentro de los pre-candidatos y miembros de la Comisión Política Nacional (CPN).

Quique Antún, evidentemente emocionado ante el grito incesante de los precandidatos reclamándole que asuma la candidatura presidencial para las elecciones del próximo año, prometió que en los próximos días se referirá al tema.

“Y por ello, hoy ¡aquí y ahora! hermanos míos, con la mano en el corazón les prometo que esta misma noche tomaré la decisión junto a mi familia y en los próximos días me dirigiré a la nación dominicana para anunciar oficialmente la decisión que habré de tomar, respondiendo a sus deseos y asumiendo mis responsabilidades”, expresó en medio de fuertes y estruendosos aplausos.

En el acto, que se extendió hasta la 1:00 de la tarde, los dirigentes Iván Marte y Rodolfo Medina plantearon que se tome en cuenta a Eddy Alcántara como posible compañero de boleta de Quique Antún, así como otros dirigentes sugirieron al doctor Ricardo Espaillat que tiene aspiraciones presidenciales.

HA LLEGADO EL MOMENTO DE CAMBIAR LAS COSAS

El líder reformita dijo que este país no puede seguir así, que está peor que nunca, “ya que ¡vivimos en un caos!, nuestras familias viven con miedo de que en cualquier esquina nos roben, nos maten a nuestros hijos o algo mucho peor”.

“La inseguridad es un problema real que los de siempre quieren tapar. Cada diez minutos se produce un atraco o un robo en la República Dominicana y aquí nadie dice nada pero todos sabemos que esa es la verdadera realidad del miedo en que vivimos y es nuestro deber denunciarlo sin censura todos los días”, agregó.

Resaltó asimismo que la República Dominicana no solo está siendo robada por los corruptos de siempre, “también se la roban día a día los haitianos que vienen ocupando nuestro territorio”.

Y digámoslo claro y sin miedo –apuntó- tenemos que acabar con la inmigración ilegal, sobre todo, la inmigración haitiana, porque este país, esta República Dominicana, es y será siempre primero de los dominicanos, segundo de los dominicanos y siempre de los dominicanos.

Siguió diciendo que todo aquel “que no se adapte a nuestra cultura y no respete nuestros principios y valores, les digo ellos allá y nosotros aquí”.

En ese sentido, el presidente del PRSC explicó que se necesita un muro “que proteja a nuestras familias de la inmigración masiva ilegal, de los que vienen a delinquir, pero también una esperanza para nuestra juventud”.

Quique Antún manifestó que más del 70% de nuestros jóvenes se quieren ir del país porque no tienen trabajo “y porque no ven un futuro para ellos y sus familias”.

“Es hora de que sepan que en el Partido Reformista vamos a luchar por ellos”, afirmó.

SERÁN IMPLACABLE CON LA CORRUPCIÓN

Resaltó asimismo que el país no puede seguir así, “este país vale la pena”.

Dijo que la República Dominicana “será lo que queramos los dominicanos y no lo que quieran los que llevan tantos años llenándose los bolsillos con el sudor de la frente de nuestro pueblo”.

“Pero nuestra indignación no es suficiente. Tenemos que unir todo nuestro esfuerzo y toda nuestra voluntad, para hacer que esta penosa realidad cambie”, indicó.

Aseguró que sí se puede cambiar el país, salir de décadas de miseria e ineficiencia, “porque el dinero alcanza cuando no se roba”.

“Aquí y ahora les doy mi palabra de que juntos vamos a ser implacables con la corrupción y vamos a sacar adelante a este país porque ¡Los dominicanos Juntos somos imparables!”, destacó.

Quique Antún afirmó que en el Partido Reformista saben gobernar, “y tenemos una verdadera experiencia política de grandes éxitos y que a nadie se le olvide”.

Recordó que los reformistas fueron quienes levantaron el país cuando más lo necesitó.

Juntos –agregó- volveremos a construir la nación libre, soberana, independiente, vigorosa, justa y equitativa que nos merecemos. Una nación para todos los dominicanos y dominicanas de bien y no de un pequeño grupo de privilegiados que se lo han robado todo y no permiten que el pueblo, que los humildes, puedan salir adelante.

“En los gobiernos reformistas había menos deudas pública interna y externa; había más comida y más barata; teníamos más seguridad, menos delincuencia, más apoyo a los pobres, construimos miles de viviendas y luchamos siempre por los más necesitados, porque cuando el reformismo ha estado en el poder, gobierna para todos y no para los corruptos de siempre”, significó.

ES EL MOMENTO DEL PRSC

El presidente del PRSC manifestó que ahora más que nunca es el momento del reformismo, ya que las otras fuerzas políticas están divididas “y nuestro pueblo está desesperanzado y clama por mejores condiciones de vida”.

“Si permanecemos unidos administrando nuestras diferencias, si actuamos con inteligencia, si tenemos claro que es hora de salir a las calles y gritarles a los corruptos de siempre que ya su tiempo se terminó, estoy convencido de que ¡juntos volveremos a hacer historia!”, dijo.

Indicó que es hora de volver a salir a las calles y sostener los valores y principios cristianos “y volver a lugar que merecemos y de donde nunca debimos habernos ido”.

Quique Antún manifestó que patria se cae a pedazos “y somos los únicos que de verdad podemos cambiar las cosas. Es hora de enterrar a los corruptos de siempre, ya que este país merece un futuro mejor y no les vamos a decepcionar”.

En el acto estuvieron presentes, además de Quique Antún, el secretario general, Ramón Rogelio Genao; el primer vicepresidente, Máximo Castro Silverio; el presidente en Funciones, Eddy Alcántara; el secretario de Organización, José Balaguer; los vicepresidentes Sergia Elena de Séliman, Ricardo Espaillat y Danny Perdomo; Sergio Cedeño, Frank Martínez, Eddy Antonio Germán, Tácito Perdomo, Fausto Ruiz, Rogelio Alfonso Genao, Ramón, Héctor Rodríguez Pimentel, Wellington Mejía, Rafael –Papito- Cruz, Feliz Madera, Mirely Uceta, Inés Bryan, Alfonso –Niño- Fermín, Odalis Vega, Rafael Molina Lluberes, entre otros.

PLAZOS ELECTORALES

El licenciado Sergio Cedeño, miembro Comisión de Elecciones Internas del PRSC, explicó en el encuentro sobre los plazos y la ruta crítica que tiene aprobado el partido hasta la escogencia y proclamación de los candidatos.

Dijo que el Partido Reformista Social Cristiano continúa indetenible, en los trabajos electorales que nos permitirán jugar roles estelares para las elecciones municipales, congresuales y presidenciales del próximo año.

“Somos la única organización política que advirtió los peligros y las incertidumbres que se generarían si no se corregían a tiempo numerosas fallas encontradas en la Ley de Partidos y en la Ley del Régimen Electoral”, agregó.

Cedeño manifestó que pese a ello, “fuimos el primer partido que cumplió con los plazos de la Ley y con todos los requisitos que norman el nuevo el régimen electoral dominicano, y fuimos el primer partido en adecuar nuestro Estatuto a la Ley de Partidos”.

Sobre los plazos y la ruta crítica que tiene aprobado el partido colorao hasta la escogencia y proclamación de los candidatos electorales, Sergio Cedeño explicó el martes 13 de agosto del 2019 es la fecha límite para concluir la revisión de errores de digitación, como no correspondencia de número de cédulas; no correspondencias del precandidato con la demarcación territorial; no correspondencias de nombres y direcciones; corrección de duplicados de miembros en directorios de Áreas y de Bloque o en Directorios de Filial.

Indicó que miércoles 14 será el límite para concluir la revisión y validación de los Directorios de Filiales.

Dijo asimismo que el sábado 17 será la fecha límite para el depósito del padrón de afiliados para la escogencia de candidaturas, conforme al artículo 9 de la Ley 33-18.