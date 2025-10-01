PSG hunde al Barcelona con un golazo en el último minuto en la Champions League

  • A P
Gonçalo Ramos marcó el gol de la victoria en el minuto 90 y el Paris Saint-Germain venció al Barcelona por 2-1 en la Champions League el miércoles.

El PSG, vigente campeón, perdía 1-0 en el Estadi Olímpic Lluís Companys. Pero incluso sin su trío estelar de delanteros Ousmane Dembélé, Desire Doué y Khvicha Kvaratskhelia, el gigante francés se impuso a uno de los favoritos para alzarse con el título en mayo.

Puede leer: La ‘ex reina del Caribe’ Francia Jackson es elegida al Pabellón de la Fama del Deporte

«No importa quiénes de nuestros jugadores estén en el equipo. Cuando visten nuestra camiseta, con nuestro escudo, la actitud y el esfuerzo son innegociables», declaró el entrenador del PSG, Luis Enrique. «Pero estoy orgulloso de ellos por lo que hicieron aquí».

Nuno Mendes lució como uno de los mejores en la posición defensiva el miércoles, manteniendo a raya al delantero estrella del Barcelona Lamine Yamal y asistiendo en uno de los goles del PSG.

El PSG es el primer equipo en ganar tres partidos consecutivos como visitante contra el Barcelona en las principales competiciones europeas. El Barcelona buscaba su sexto triunfo consecutivo en todos los torneos.

A P

A P

