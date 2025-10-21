PSG marca siete goles y el Barcelona seis en la Champions League

PSG marca siete goles y el Barcelona seis en la Champions League

El Paris Saint-Germain anotó siete goles, el Barcelona seis y Erling Haaland marcó su gol número 24 de la temporada en una noche llena de acción en la Champions League el martes.

El PSV Eindhoven goleó al campeón italiano, el Nápoles, por 6-2, mientras que el Arsenal y el Inter de Milán consiguieron victorias contundentes para mantener su inicio perfecto en Europa.

Pero es el campeón defensor, el PSG, el que lidera la clasificación tras una alocada victoria por 7-2 contra el Bayer Leverkusen en un partido en el que ambos equipos se quedaron con 10 hombres.

La victoria por 6-1 del Barcelona contra el Olympiakos le permitió recuperarse de una derrota ante el PSG a principios de mes.

El Arsenal, líder de la Premier League, venció al Atlético de Madrid por 4-0, con dos goles de Viktor Gyokeres, y el Inter, finalista de la temporada pasada, venció al Union Saint-Gilloise por el mismo marcador.

El gol de Haaland ayudó al Manchester City a ganar 2-0 al Villarreal.

