Psiquiatra advierte crisis política afecta la salud del pueblo dominicano

El psiquiatra José Miguel Gómez afirmó que la situación de crisis política que vive el país luego de la suspensión de las elecciones está afectando la salud del pueblo dominicano por la incertidumbre generalizada que puede generar trastornos de la conducta como el pánico, ansiedad, impotencia y miedo.

“El que vive de la economía informal tiene que salir a la calle y esto está trayendo una consecuencia social donde te encuentras a personas que no están durmiendo bien, de gente que tiene incertidumbre, pánico, trastorno de ansiedad, impotencia, miedo gente que se está deprimiendo entonces uno se da cuenta que eso está repercutiendo en la salud del pueblo dominicano”, afirmó el especialista de la salud mental.

Goméz observó que esa afecta la economía porque paraliza las inversiones nacionales e internacionales y afecta renglones como el turismo ya que ningún empresario extranjero o local invertirá su capital en un país donde las instituciones estén cuestionadas lo que da como resultado una restricción de la economía que ya se está empezando a sentir.

José Miguel Gómez consideró que lo más preocupante es que ante la crisis generada en el país por la suspensión de las elecciones del 16 de febrero no haya diálogo entre los diversos sectores sociales y políticos para buscar una salida a la situación ante el descrédito de las instituciones y que si eso no ocurre podría generar ingobernabilidad en el país. “El profesor Bosch decía que las crisis políticas generan crisis sociales; y las crisis sociales generan crisis económicas y todas juntas generan ingobernabilidad”, subrayó.

Refirió que en la crisis política y electoral de la década de los años 1990 se logró una salida cuando los miembros de la Junta Central Electoral interactuaron con miembros importantes de la sociedad civil como directores de medios de comunicación, rectores de universidades, miembros de las iglesias y sectores sindicales. “Me preocupa que al día de hoy se llama a un pacto social y todavía al día de hoy no hemos podido tener cuatro referente que paren esto, que puedan ponerse de acuerdo y decir tenemos con seguridad unas elecciones del 15 de marzo y del 17 de mayo”, observó el profesional de la salud.

Resaltó que en la República Dominicana por la debilidad de las instituciones, la falta de credibilidad del sistema político y la crisis moral de los sectores más activos y que inciden en el escenario público se ha tenido que apelar a que organizamos internacionales tenga que asumir el control como el caso de que la Organización de los Estados Americanos (OEA) sea la encargada de dirigir la investigación de las razones que provocaron la suspensión del pasado 16 de febrero.

Gómez fue entrevistado por el periodista Pablo McKinney en su programa McKinney, que se difunde todos los sábados a las 11:00 de la noche por Color Visión.

Protestas son por acumulación de problemas sin resolver

El psiquiatra José Miguel Gómez sostuvo que las protestas en el país luego de la suspensión de las elecciones obedecen a que se han acumulado muchos problemas no resueltos y que los jóvenes sienten que no tienen oportunidades. “Han encontrado con una sociedad que les dijo que hay que estudiar y han estudiado pero están desempleados, pero no tienen oportunidades, no tienen empleos de calidad, el papá le sigue pagando la gasolina esa es la realidad”, subrayó.

Igualmente dijo que la distribución del Producto Interno Bruto (PIB) de la República Dominicana no ha sido equitativo y que eso profundiza la desigualdad. “Lo que pasa es que la gente estudia y después de llegar a 35 años y haber trabajado no cuenta con qué sacar un apartamento, no tiene capacidad de ahorro para tener una calidad de vida decente, digna y acceso a servicios básicos y no puede viajar ni tener un nivel de desarrollo, eso indigna”, observó.

Sostuvo que los movimientos de protestas que se están escenificando en el país son similares a los otros países de la región. “Llegan en un desencadenamiento que ha venido produciéndose de conexiones con países como Chile, Ecuador, Bolivia, Guatemala, El Salvador y Nicaragua donde los ciudadanos de dichos países se han levantado en protestas ante el sistema político que allí impera, lo cual, ha invadido la generación de jóvenes que se han empoderado de este mecanismo pacifico para expresar su descontento”, explicó.