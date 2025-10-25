Psiquiatra analiza los “teteos” en tormenta

La conducta de jóvenes y adultos que han salido a desafiar el peligro de las lluvias por la tormenta Melissa está calificado como una ciudadanía en déficit, aseguró el doctor José Miguel Gómez, médico psiquiatra.

Se trata de personas que se desvinculan de ser ciudadanos responsables, tienen una combinación entre marginalidad, pobreza, falta de cohesión social, educación, responsabilidad ciudadana y vinculación con la capacidad de articular su propio riesgo, aseguró el profesional.

Se refiere a la conducta de las personas que han salido a las calles a bañarse en medio de cañadas y afluentes.