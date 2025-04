¿Quién dijo que los profesionales de la salud no se enferman? Psiquiatras comentan reproche de Guerrero Heredia al director del COE

El general Juan Manuel Méndez, director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), ha liderado esta institución durante más de 20 años, guiando al país en medio de catástrofes naturales y emergencias de gran magnitud. Uno de los eventos más impactantes ocurrió el pasado 8 de abril, cuando el colapso del techo de la discoteca Jet Set provocó la muerte de más de 200 personas.

Este hecho marcó profundamente a la población y también al propio Méndez, quien, visiblemente afectado, rompió en llanto durante la rueda de prensa que marcó el cierre de las labores de rescate.

Su gesto fue interpretado por muchos como una muestra de humanidad, aunque no estuvo exento de críticas.

El psiquiatra Héctor Guerrero Heredia consideró inapropiada la reacción del general, argumentando que, como director del COE, está entrenado para manejar situaciones de crisis y que no debió llorar públicamente.

Frente a esto, profesionales en salud mental salieron en defensa de Méndez. La doctora Francis Báez consideró que su llanto fue una manifestación genuina del impacto emocional que dejó la tragedia, y una respuesta natural ante una situación tan devastadora.

Juan Manuel Méndez, director del COE agradeció por concluir con la tarea más difícil en 20 años.

Destacó además que ningún rol profesional —ni siquiera el de quienes se dedican a la salud mental— exime a una persona de experimentar y expresar emociones profundas ante una pérdida colectiva como la vivida en el país: «Y quién te dijo a ti que porque uno es psiquiatra no se puede enfermar».

Para Báez, descalificar el dolor ajeno es reflejo de una desconexión con la realidad que se vivió en el lugar de los hechos, donde muchas personas, tanto rescatistas como testigos, se vieron sobrepasadas emocionalmente por la magnitud del desastre.

«Cuando tu oyes cualquier persona, no me importa así sea de la salud mental, que está emitiendo un comentario inapropiado, simple y llanamente eso te habla de la deshumanización que tiene esa persona o que esa persona no ha vivido, ni se ha involucrado, ni sabe por lo que estábamos pasando todos los que teníamos las manos, los pies y la cabeza y todo ahí. Aquí todo el mundo ha llorado, porque somos humanos», afirmó Báez.

